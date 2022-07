Professor Luiz Paulo Teixeira, de 54 anos, foi localizado por agentes da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), após ficar três dias desaparecido, ao sair de casa, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio - Arquivo Pessoal

Professor Luiz Paulo Teixeira, de 54 anos, foi localizado por agentes da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), após ficar três dias desaparecido, ao sair de casa, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio Arquivo Pessoal

Publicado 28/07/2022 17:03

Após 3 dias de intensas buscas, o professor de História Luiz Paulo Souza Teixeira, de 54 anos, foi localizado, na noite da última quarta-feira, por agentes da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), através do rastreamento do aparelho celular e durante análise de imagens de câmeras coletadas durante as investigações com autorização da Justiça. O local onde foi encontrado e as circunstâncias do sumiço foram mantidos em sigilo.

Luiz Paulo havia desaparecido, de forma repentina, após sair de casa, em um condomínio residencial, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na manhã da última segunda-feira. Naquele dia, o professor, que teria turnos de aulas em duas escolas municipais da região, não chegou aos destinos e perdeu o contato com familiares, após o celular ser desligado. A falta de retorno deu início ao longo e angustiante processo de buscas da família, que contou com apoio de dezenas de amigos, alunos e colegas de trabalho.

Encaminhado à sede da DDPA, na Cidade da Polícia, em Benfica, o professor prestou depoimento e foi liberado. Aliviados, familiares disseram que Luiz Paulo foi encontrado em bom estado de saúde. Eles agradeceram o apoio de todas as pessoas que ajudaram nas buscas e elogiaram o trabalho das instituições envolvidas no caso, sobretudo, da polícia, que, segundo eles, “agiu com rapidez e inteligência”.

‘Estamos aliviados!’

A professora de língua Inglesa Mônica Gomes Teixeira, de 51 anos, ressaltou a importância do apoio e mobilização de familiares, amigos e das instituições, que a manteve firme, apesar da angústia provocada pela ausência e da falta de informações do marido. “Estamos aliviados. Meu marido foi encontrado vivo. Isso que importa. Ele sabe que é amado e sempre terá apoio incondicional da família. Só temos a agradecer a todos que nos ajudaram nas buscas”, disse, emocionada, a esposa do professor, com quem tem um filho, de 26 anos.