Ysabelli Cristinne de Oliveira, de 18 anos, saiu de casa, na última terça-feira, para comprar lanche e não retornou. Ela mora com a mãe, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio - Arquivo Pessoal

Ysabelli Cristinne de Oliveira, de 18 anos, saiu de casa, na última terça-feira, para comprar lanche e não retornou. Ela mora com a mãe, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio Arquivo Pessoal

Publicado 22/07/2022 10:07 | Atualizado 22/07/2022 10:53

Familiares e amigos buscam, há três dias, pelo paradeiro da atendente Ysabelli Cristinne Souza de Oliveira, de 18 anos, que desapareceu após sair de casa para comprar um combo de esfirras, em uma loja de fast-food, no início da noite da última terça-feira, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com familiares, Ysabelli jamais saiu ou dormiu fora de casa sem avisar, tampouco demonstrou mudanças de comportamentos ou teria motivos para fuga. Como rotina, antes de deixar a residência, por volta das 19h30, a jovem arrumou o uniforme de trabalho para o dia seguinte e avisou que não demoraria. Ela usava uma jaqueta jeans sobre uma blusa rosa, calça branca e sandálias da cor preta. O aparelho celular foi desligado.

Ysabelli trabalha em uma loja de conveniência e, segundo a família, era comum se encontrar com as amigas, em lanchonetes da região, após saírem da igreja evangélica que frequentavam. Contudo, a demora no retorno e o fato de o celular estar desligado, chamaram a atenção dos familiares, que, imediatamente, iniciaram as buscas. O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá) e encaminhado ao Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP), em Niterói.

‘Está muito difícil ficar sem a minha filha’

“Antes de sair de casa, a Ysabelli arrumou a roupa do uniforme do trabalho sobre uma cadeira, na sala, como fazia diariamente, e parecia estar disposta a não demorar, pois me perguntou qual a minha preferência de lanche. Ela nunca saiu sem avisar ou deixou o telefone desligado. Estamos aflitos! Fazendo buscas em diversos lugares. Está muito difícil ficar sem a minha filha!”, disse, aos prantos, a cozinheira Lucimara Dias de Souza, de 40 anos.

Investigações- Além de ouvir familiares e testemunhas, a polícia está analisando imagens de câmeras em comércios e residências da região para ajudar nas investigações. Informações sobre o paradeiro de Ysabelli podem ser repassadas ao Disque- Denúncia (2253-1177) ou ao SDP, em Niterói, pelos telefones 2718-5361 / 2718-5091 / 2718-5676. As denúncias têm garantias do sigilo e anonimato.