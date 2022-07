Luiz Felipe Pio de Souza, de 27 anos, foi localizado, em São Gonçalo, após ficar 6 dias desaparecido. Ele relatou ter ficado nas ruas e dormido em uma casa de cachorros - Arquivo Pessoal

Após ficar 6 dias desaparecido, o auxiliar de logística Luiz Felipe Pio de Souza, de 27 anos, foi localizado, no fim da noite da última quinta-feira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Morador do bairro Antonina, Luiz foi reconhecido após divulgação do caso no DIA Online e da ampla mobilização nas redes sociais.

O auxiliar de logística contou à família ter recebido ajuda de um pastor evangélico, após perambular a ermo por ruas da cidade. Ele relatou ter dormido em uma casa de cachorro abandonada para se proteger do frio. Segundo familiares, Luiz retornou, visivelmente, desorientado, estava com as roupas sujas e apresentava ferimentos no corpo. Ele havia saído de casa, na sexta-feira passada, para um encontro com uma pessoa da família, em Muriqui, na Região da Costa Verde, mas não chegou ao destino e teve o aparelho celular desligado.

Aliviados, familiares agradeceram o apoio de todas as pessoas e instituições que ajudaram nas buscas. Luiz Felipe foi levado para um hospital da cidade, onde será examinado e receberá tratamento médico e psicológico. A família não descarta a hipótese de ele ter sofrido um surto psicótico. A mochila e o aparelho celular do auxiliar de logística não foram recuperados.

‘Foi uma corrente do bem que trouxe meu irmão de volta’

“Agradecemos o apoio de todos familiares, amigos, pessoas anônimas de todas as religiões e instituições que ajudaram nas buscas. A divulgação da matéria foi fundamental, pois, duas horas depois da publicação, recebemos informações sobre a localização. Foi uma corrente do bem que trouxe meu irmão de volta ”, disse, emocionada, a auxiliar administrativa Caroline Vieira, 28 anos, a irmã de Luiz Felipe.

Suposta perseguição e ‘clonagem’ do celular

Conforme familiares, antes do sumiço, o auxiliar de logística confidenciou a amigos estar sendo alvo de perseguições e chegou a registrar um boletim de ocorrência informando sobre uma suposta ‘clonagem’ do seu chip telefônico. As circunstâncias e motivação do desaparecimento estão sendo investigadas por agentes do Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP), na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNITSGI).