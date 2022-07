Vendedor Romero Gomes, de 42 anos, está sumido desde a manhã da última segunda-feira, após sair de casa, em Olaria, na Zona Norte do Rio, em direção à empresa onde trabalha, em Bonsucesso - Arquivo Pessoal

Publicado 12/07/2022 15:27

Familiares, amigos e colegas de trabalho se unem na busca ao paradeiro do vendedor Romero Urgulino Gomes, de 42 anos, que desapareceu, no início da manhã da última segunda-feira, após sair de casa, em Olaria, na Zona Norte do Rio.

De acordo com familiares, Romero foi visto pela última vez, em um ponto de ônibus, a poucos metros de casa, onde, rotineiramente, embarcava em direção à sede da empresa de materiais de construção, onde trabalha, em Bonsucesso. O percurso da residência ao trabalho é de aproximadamente 5 quilômetros.

A ausência no trabalho e o fato de não ter feito contato, nem com a empresa ou com a família, levou amigos e familiares a iniciarem, imediatamente, as buscas ao vendedor, que jamais faltou ao trabalho ou ficou fora de casa sem avisar. Ele tomava remédios controlados para hipertensão.

Conforme testemunhas, Romero vestia calça da cor verde, blusa azul, jaqueta jeans e tênis azul. O vendedor estava com cerca de R$1,4 mil, em espécie. Segundo a família, a quantia seria usada na compra de material para loja da mulher, a microempresária Rafaela Santos, de 38 anos, que ainda procura uma resposta para o sumiço repentino do marido.

"O Romero não demonstrou mudança de comportamento, problemas de saúde ou comentou sobre ameaças. Tampouco tinha motivos para sumir. Ao contrário, estava feliz e ansioso, pois temos uma viagem, no próximo mês, marcada para comemorar aniversário de casamento. Simplesmente, saiu de casa para trabalhar e sumiu”, relatou, emocionada, a microempresária, que já realizou buscas em hospitais e institutos de medicina legais.

Celular foi rastreado e apontou localização em São Paulo

O aparelho celular do vendedor foi desligado, logo após o sumiço. Segundo a família, cerca de 400 metros da casa, o telefone teria saído de operação. contudo, após rastreamento, a localização do aparelho indicou uma região na capital de São Paulo. A polícia analisará imagens de câmeras da região, rodoviárias e aeroportos para ajudar na localização do vendedor. O caso foi registrado na 22ª DP (Penha), mas será encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA).

Informações- Quem tiver informações sobre o paradeiro do vendedor Romero Gomes pode fazer contato com o Disque-Denúncia (2253-1177) ou com a DDPA (2202-0338 / 2202-0337), com garantias do sigilo e anonimato.