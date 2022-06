Marcos Ibson Nery, de 14 anos, sumiu na manhã da última terça-feira, após sair do sítio da família e caminhar em direção a um ponto de ônibus, no bairro Campo Alegre, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Arquivo Pessoal

Marcos Ibson Nery, de 14 anos, sumiu na manhã da última terça-feira, após sair do sítio da família e caminhar em direção a um ponto de ônibus, no bairro Campo Alegre, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense Arquivo Pessoal

Publicado 01/06/2022 23:31

Amigos do ‘mundo do samba’ e familiares estão mobilizados em busca do paradeiro do adolescente Marcos Ibson Alves Nery Gama, de 14 anos, que desapareceu, na manhã da última terça-feira, após sair do sítio da família, no bairro Campo Alegre, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O adolescente é filho do empresário Marcos Marcelo Nery Gama, de 45 anos, conhecido como ‘Gêmeos dos Fogos’, proprietário da empresa responsável pelo show pirotécnico nos desfiles de diversas agremiações, no Sambódromo do Rio, na Avenida Marquês de Sapucaí.

De acordo com o empresário, Marcos Ibson teria ido ao sítio para ajudar na preparação do espaço para uma festa junina, que reunirá familiares e amigos, no próximo dia 23. O adolescente sumiu, entre 9h e 10 h, após ser levado, por um tio, a um ponto de ônibus da região, onde pretendia regressar para casa, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Segundo familiares, Marcos usava bermuda jeans e camisa preta. O celular do estudante foi desligado. O adolescente não usa remédios controlados, nem passava por problemas de saúde ou se envolveu em conflitos, conforme declarou o pai.

‘Perder um filho é uma sensação terrível’

“Meu filho não tinha inimigos e tampouco o costume de sair sem avisar. Estava feliz, pois fará aniversário no próximo domingo. Não temos ideia do que ocorreu. Perder um filho é uma sensação terrível. Pessoas que nem conheço e amigos do samba estão mobilizados para encontrar o Marcos”, disse, emocionado, o empresário, que não consegue dormir desde a notícia do sumiço.

Buscas- Familiares a amigos realizam buscas na região e tentam resgatar imagens de câmeras de ônibus, casas e comércios para ajudar encontrar o paradeiro do adolescente. O Conselho Tutelar e o Programa SOS Criança Desaparecida da Fundação para Infância e Adolescência (FIA) foram acionados e dão apoio à família. O caso será encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA).

Informações sobre o adolescente podem ser repassadas aos telefones do Disque-Denúncia (2253-1177), à DDPA ( 2202-0338 / 2202-0337) ou ao Programa SOS Criança Desaparecida, que que disponibiliza os contatos (2286-8337/98596-5296). Todas as denúncias têm garantias do anonimato e sigilo.