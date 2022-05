Mylene Faria, de 17 anos, desapareceu, na noite do último dia 23 de abril. após sair de casa, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Ela foi vista nas ruas do centro comercial de Madureira, na Zona Norte - Arquivo Pessoal

Publicado 06/05/2022 13:22

Familiares e amigos buscam, há 13 dias, pelo paradeiro da adolescente Mylene Faria de Lima, de 17 anos, que desapareceu após sair de casa, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a família, na noite do último dia 23 de abril, Mylene foi para casa de um amigo, próximo da residência, e, a seguir, teria saído na companhia de outra adolescente, mas ainda não retornou.

Segundo familiares, Mylene saiu de casa, sem o aparelho celular, levando apenas algumas peças de roupas, que foram deixadas na casa de um vizinho. A seguir, na companhia de uma amiga, a adolescente teria seguido para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense e, posteriormente, em direção a Madureira, na Zona Norte do Rio, onde, segundo testemunhas, foi vista caminhado nas ruas do centro comercial.

Recém formada no ensino médio, Mylene faz trabalhos na área de estética e, se prepara para ingressar em uma universidade. Segundo familiares, a adolescente não apresentava mudanças de comportamentos, tampouco tomava remédios controlados. Querida pelos amigos e familiares, o sumiço mobiliza dezenas de pessoas, que realizam buscam em ruas e hospitais, nas zonas norte e oeste do Rio. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA).

‘Minha vida parou. Só penso em encontrar a minha filha’

“Minha filha é reservada, muito inteligente, e não tinha motivos para fugir ou desaparecer. Temos conflitos, como em qualquer família, contudo, ela é cercada de carinho e tem tudo que precisa. Saiu com outra menina, que já foi localizada, mas a Mylene continua sumida. Como posso dormir, sabendo que está nas ruas, correndo diversos riscos. Minha vida parou. Só penso em encontrar a minha filha”, disse, emocionada, a confeiteira Thais Barbosa de Souza, de 34 anos. "Espero passar o próximo "Dia da Mães" na companhia da minha filha", acrescentou.

Informações- De acordo com a família, Mylene usa piercing no nariz, tem tatuagem de uma rosa no antebraço esquerdo e o nome ‘Thais’ na altura do coração. Informações sobre a adolescente podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177), à DDPA (2202-0338 / 2202-0337) ou ao Programa SOS Crianças Desaparecidas da Fundação para Infância e Adolescência –FIA (2286-8337/98596-5296).