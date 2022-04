Estudante Ayssa Vitória Rodrigues, de 15 anos, está desaparecida há 9 dias, após sair de casa para ir a um Centro Espírita, próximo de casa, na Taquara, Zona Oeste do Rio - Arquivo Pessoal

Estudante Ayssa Vitória Rodrigues, de 15 anos, está desaparecida há 9 dias, após sair de casa para ir a um Centro Espírita, próximo de casa, na Taquara, Zona Oeste do Rio Arquivo Pessoal

Publicado 07/04/2022 15:41

Há 9 dias, familiares e amigos buscam pelo paradeiro da adolescente Ayssa Vitória Rodrigues da Silva Campos, de 15 anos, que desapareceu após sair de casa para ir a um Centro Espírita, que costumava frequentar, na noite do último dia 30 de março, na Taquara, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a família, Ayssa teria sido vista, no dia seguinte, próximo à comunidade onde mora, contudo, não foi encontrada durante as buscas. A procura à estudante mobiliza amigos, vizinhos e frequentadores do Centro Espírita, que disponibilizaram recursos e toda ajuda para encontrar a adolescente.

Querida na comunidade, Ayssa, segundo familiares, tem temperamento calmo e nunca havia desaparecido ou ficado fora de casa sem comunicar aos responsáveis. A adolescente usa aparelho ortodôntico, tem uma tatuagem com símbolo do fogo no lado esquerdo do quadril e, quando saiu de casa, usava bermuda jeans, blusa com fundo branco e listras azul e verde. Ela estava sem aparelho celular.

“Minha filha é dócil, na dela e amiga de todos. Tínhamos alguns conflitos, em relação a alguns assuntos, normais em toda família. Como todos adolescentes, ela apresentava mudanças de comportamento. Não tinha problemas de saúde nem tomava remédios. Por favor, se alguém ver a minha filha, faça contato com as instituições. Estamos angustiados”, disse a dona de casa Andrea Rodrigues dos Santos, de 43 anos.

Informações- O caso foi registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que ouviu familiares e realiza diligências para elucidar o sumiço da adolescente. Informações sobre o paradeiro da Ayssa podem ser repassadas à DDPA ( 2202-0338 / 2202-0337) ou ao Disque-Denúncia (2253-1177), com anonimato e sigilo garantidos.