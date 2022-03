Estudante Guilherme Vieira do Nascimento, de 16 anos, foi localizado em Ipanema, na Zona Sul do Rio, após pedir ajuda a um desconhecido que o reconheceu através da divulgação do caso na mídia e fez contato com a família - Arquivo Pessoal

Estudante Guilherme Vieira do Nascimento, de 16 anos, foi localizado em Ipanema, na Zona Sul do Rio, após pedir ajuda a um desconhecido que o reconheceu através da divulgação do caso na mídia e fez contato com a família Arquivo Pessoal

Publicado 17/03/2022 16:07

Após intensas buscas, que contaram com apoio de amigos e policiais, familiares localizaram o estudante Guilherme Vieira do Nascimento, de 16 anos, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Morador de Irajá, na Zona Norte, o adolescente havia sumido, na manhã da última terça-feira, após sair de casa para ir à escola, a cerca de dois quilômetros de distância.

A polícia chegou ao adolescente após rastrear a localização de um aparelho celular, usado para fazer contato com a família. Guilherme estava aparentemente desorientado e foi resgatado, por policiais militares, na altura do Posto 8, na orla de Ipanema. O estudante, que havia saído de casa com uma mochila, usando uniforme e sem aparelho celular, estava sujo e desconhecia a sua localização.

Após reencontrar a família, o adolescente foi encaminhado à 14ª DP (Leblon), onde recebeu apoio de uma assistente social. O estudante contou à família que, na manhã da última terça-feira, quando seguia para escola, ficou desorientado, passou a caminhar a esmo e acabou se perdendo. Ele foi parar no Centro e depois seguiu para Zona Sul, onde teve a mochila roubada. Um desconhecido reconheceu Guilherme na matéria publicada no DIA Online e teria emprestado o telefone ao estudante para fazer contato com família.

Aliviados, familiares agradeceram o apoio de amigos e instituições envolvidas nas buscas. Dezenas de pessoas se mobilizaram nas ruas e redes sociais. Após o desfecho do caso, a família acredita que, entre outras possibilidades, o estudante tenha sido vítima de um surto psicótico e correu riscos ao perambular a esmo pelas ruas.

“Só temos a agradecer a todos que nos ajudaram. Foram horas difíceis e de muitos desencontros. A família ficou abalada. Mas, no final tudo acabou bem! Somos gratos a todas as pessoas e instituições que nos apoiaram até a localização do Guilherme. Ao se sentir desorientado, ele correu riscos quando se distanciou de casa. Que isso sirva de lição a outras pessoas. Quando precisar de ajuda, não tenha vergonha, procure alguém da família ou algum amigo mais próximo", disse, emocionada, a historiadora Stefany Vieira do Nascimento, de 29 anos, irmã do estudante.

Com apoio do Conselho Tutelar, todas as circunstâncias do sumiço serão investigadas por agentes da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). Familiares e testemunhas serão ouvidos pelos agentes. A Fundação para Infância e Adolescência (FIA) está realizando o acolhimento da família e dará apoio psicossocial ao adolescente.