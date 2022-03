Estudante Calebe dos Santos Ferreira, de 13 anos, foi localizado pela família, neste sábado, após ficar dois dias desaparecido. Ele havia sumido, na última quinta-feira, após sair da escola, na Zona Sul de Niterói - Arquivo Pessoal

Publicado 12/03/2022 19:18

Após dois dias de buscas e mobilização na web, familiares localizaram, neste sábado, o estudante Calebe dos Santos Ferreira, de 13 anos, que havia desaparecido, na tarde da última quinta-feira, logo depois de sair da escola, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói.

De acordo com familiares, a localização ocorreu após ampla divulgação na mídia e a reconexão do aparelho celular do adolescente, que, desde o sumiço, havia sido desligado. No reencontro, ainda conforme a família, Calebe foi encontrado abatido, com as roupas sujas e um pouco desorientado.

As circunstâncias do sumiço e o local onde o estudante teria ficado foram mantidos em sigilo. O caso será acompanhado pelo Conselho Tutelar e as investigações ficarão a cargo do Setor de Buscas de Paradeiros (SDP), na Delegacia de Homicídios em Niterói.

Aliviado, o pai do estudante, o funcionário público Elói dos Santos Ferreira, de 55 anos, agradeceu a todas as pessoas, instituições e ao DIA Online pela divulgação do caso. Segundo Elói, o filho já está sendo amparado pela família e será submetido a exames médicos e tratamentos terapêuticos necessários.

“Quero agradecer, de coração, novamente, a todos que nos ajudaram nas buscas. Foram dias difíceis! Ter um filho desaparecido é muito sofrido e angustiante. Mas, teve um final feliz! Devido a divulgação na mídia, até de amigos nos Estados Unidos recebemos ligação e apoio. O mais importante é que ele está bem. Agora, ficamos à disposição das instituições para esclarecer o caso e dar sequência aos procedimentos cabíveis”, disse o funcionário público.