Ronan dos Santos Camilo, de 31 anos, desapareceu há 17 dias. Oriundo de Sertãozinho, no interior de São Paulo, o garçom veio para o Rio, há cerca de 1 ano, para trabalhar - Arquivo Pessoal

Publicado 03/03/2022 18:06

Familiares e amigos procuram pelo paradeiro do garçom Ronan dos Santos Camilo, de 31 anos, que está desaparecido há 17 dias. Morador de um conjunto residencial no Leblon, na Zona Sul do Rio, Ronan trabalhava em um restaurante no Leme, na orla carioca, mas, desde o início de fevereiro, não bate o ponto no estabelecimento, segundo informações repassadas à família.

Oriundo de Sertãozinho, no interior do Estado de São Paulo, Ronan veio para o Rio, há cerca de 1 ano, para trabalhar em uma empresa de logística, contudo, segundo familiares, em pouco tempo, ele se desvinculou do emprego e passou a trabalhar como garçom. O último contato com a família teria ocorrido entre os dias 10 a 15 de fevereiro. Desde então, o aparelho telefônico do garçom foi desligado, bem como, as publicações e postagens nas redes sociais foram paralisadas.

Conforme relato da família, Ronan estaria se relacionando, há alguns meses, com uma mulher, a qual, em postagem nas redes sociais, anunciou ter se casado. O sumiço do garçom foi registrado em São Paulo e no Rio de Janeiro, cujas investigações estão sob a responsabilidade dos agentes da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), que, segundo a família, ouvirá outras testemunhas e não descartará nenhuma possiblidade para elucidar o caso.

‘Meu irmão sempre fazia contato com a família’

“Estamos aflitos devido, sobretudo, pela falta de informações. Meu irmão sempre fazia contato com a família, mantinha a rotina de trabalho e tinha residência fixa. Se alguém souber de alguma informação, por favor, comunique à policia”, disse a professora Mara dos Santos, de 32 anos.

Informações- Quem tiver informações sobre o paradeiro do garçom Ronan dos Santos pode passar aos telefones do Disque-Denúncia (2253-1177) e da DDPA (2202-0338 / 2202-0337), de forma anônima e com total garantia do sigilo.