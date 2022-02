Ao lado da mulher, sogra e dos filhos, em foto durante passeio pela cidade, Roberto Junior conta com apoio de amigos e familiares para continuar as buscas na Vila Felipe, em Petrópolis - Arquivo Pessoal

Publicado 18/02/2022 18:01

Há quatro dias, cavar buracos e remover entulhos se tornou a rotina do técnico de manutenção em construção civil Roberto Braga Junior, de 34 anos, que procura, entre os destroços da sua casa, na Vila Felipe, a mulher, os dois filhos e a sogra, desaparecidos após deslizamento de terra no trágico temporal que atingiu Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na última terça-feira.

Roberto Junior só se salvou do deslizamento de terra porque, momentos antes, quando retornava do trabalho, teria ficado retido no trânsito, devido às fortes chuvas. A mulher dele, Débora Maduro Bulla, de 25 anos; os filhos, Pedro Henrique Bulla, 8, Bernardo Bulla, de 7; e a sogra, Valéria Bulla, de 55 anos, estão entre os desaparecidos na tragédia.

Conforme familiares, Roberto teria falado com Débora, por volta das 18 h, quando ela alertou sobre as fortes chuvas e por temer pela integridade dos filhos e da mãe. Na ocasião, ela teria dito que estaria decidida procurar um lugar seguro para família. Foi o último contato com a mulher. Segundo a Defesa Civil, a Vila Felipe, no Alto da Serra, foi um dos locais mais atingidos pelas chuvas.

“O Junior (Roberto) disse que só vai parar de cavar quando encontrar a família. Ele está desesperado! Conta com apoio de familiares para ter forças e continuar as buscas, que se estendem por outras regiões, hospitais e Instituto de Medicina Legal. Ele foi salvo por milagre!”, disse a cabeleireira Letícia Baltar Rodrigues, 33, amiga da família, que alertou sobre a falta de equipamentos e ferramentas adequadas no local das escavações.

A Defesa Civil orienta que a população fique atenta aos avisos, já que novos alertas podem ser emitidos a qualquer momento. Em caso de emergência e trabalho de buscas, devem ligar para o 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil). Informações relativas aos desaparecidos, o Ministério Público do Rio de Janeiro disponibiliza o telefone: (21) 2262-1049.