Estudante Fábio Luiz José da Silva, de 15 anos, que trabalha entregando 'quentinhas' em Jurujuba, na Orla de Niterói, foi localizado pela família após ficar desaparecido por dois dias - Arquivo Pessoal

Estudante Fábio Luiz José da Silva, de 15 anos, que trabalha entregando 'quentinhas' em Jurujuba, na Orla de Niterói, foi localizado pela família após ficar desaparecido por dois dias Arquivo Pessoal

Publicado 06/03/2022 13:53

Após dois dias de buscas e aflição, a família localizou o adolescente Fábio Luiz José da Silva, de 15 anos, que havia desaparecido após sair de casa, de bicicleta, em Jurujuba, na Orla de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na manhã da última sexta-feira.

De acordo com familiares, o adolescente, que retornou espontaneamente, relatou ter ido de bicicleta para uma cidade na Região dos Lagos, onde teria sido resgatado e acolhido em uma igreja evangélica. As circunstâncias e a motivação do sumiço, no entanto, serão esclarecidas na delegacia de Jurujuba (79ªDP), onde o caso foi registrado.

O trabalho de buscas mobilizou dezenas de pessoas, entre familiares, amigos e diversas instituições. Na tarde deste domingo (06), o Conselho Tutelar ouvirá o estudante e os familiares para dar sequência ao acolhimento social e tomar as medidas cabíveis necessárias. Fábio estuda em uma escola pública na Zona Sul de Niterói e trabalha entregando “quentinhas”.

Aliviada, a mãe do adolescente, a autônoma Rita de Cassia José Olímpio, de 44 anos, agradeceu à rede de apoiadores que ajudou nas buscas ao filho desaparecido. Além do sofrimento com a ausência, Rita contou ter ficado constrangida, em alguns momentos, por algumas pessoas ter associado o sumiço do filho com “coisas ruins”.

“Estávamos aflitos, cansados, mas jamais desistimos das buscas. Agradeço a todos que nos ajudaram. Fiquei constrangida por ouvir perguntas e comentários sobre envolvimento com ‘coisas ruins’. Meu filho é trabalhador, educado e nunca se envolveu com nada errado! Apesar das dificuldades, ensinamos o caminho certo. Envolvemos diversas instituições no caso e daremos os esclarecimentos necessários”, disse a mãe do estudante, que é evangélica e tem outros três filhos.