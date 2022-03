Meninos Davi, 5, e Mikael, de 6 anos, desapareceram juntamente com o padrasto Douglas de 26 anos, após saírem de casa, em uma bicicleta, na tarde do último domingo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense - Arquivo Pessoal

Meninos Davi, 5, e Mikael, de 6 anos, desapareceram juntamente com o padrasto Douglas de 26 anos, após saírem de casa, em uma bicicleta, na tarde do último domingo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense Arquivo Pessoal

Publicado 07/03/2022 22:01

Familiares e amigos realizam buscas para encontrar os irmãos David Pianor dos Reis Costa, 5, e Mikael Pianor dos Reis Costa, de 6 anos, que, juntamente com o padrasto Douglas Rafael Rosas, 26, desapareceram após saírem de casa, no bairro Parque Amorim, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no início da tarde do último domingo.

De acordo com familiares, Douglas, que trabalha como soldador, resolveu levar as crianças para dar um passeio, em sua bicicleta, quando aproveitaria para ir à casa de um cliente, em um bairro vizinho, para fechar o orçamento de um serviço. Como seria rápido, o soldador não levou o aparelho celular nem os documentos.

A demora no retorno à residência, no entanto, deixaram familiares e amigos aflitos. Eles iniciaram às buscas na região, mas o soldador e as crianças ainda não foram encontrados. Conforme a família, Douglas teria dito que o endereço do suposto cliente, onde faria o orçamento do serviço, seria na localidade Lote XV, mas, até o momento, não foi identificado.

“Era comum o Douglas sair com as crianças na bicicleta. Quando o serviço era rápido, ele até ficava com os meninos no local. Jamais ocorreu de ele ficar em um serviço por muito tempo sem avisar. Estamos aflitos, pois estava com duas crianças. O sumiço mobilizou familiares, amigos e vizinhos. Meu pai está procurando em hospitais e até em necrotérios. Não sabemos mais o que fazer”, disse a dona de casa Daniele Pianor, de 34 anos, mãe dos meninos e companheira de Douglas.

Investigações- O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo), mas será encaminhado ao Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP), sediado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que deixa à disposição da população o telefone (21) 98596-7442 (whatsapp) e ressalta a importância da colaboração com informações e denúncias, com garantia de total anonimato. O Conselho Tutelar e o Programa SOS Criança Desaparecida (2286-8337/98596-5296), da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), acompanham o caso e realizam o acolhimento à família.