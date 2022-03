A Fundação para a Infância e Adolescência alerta para a importância da cultura da identificação das crianças em sua mais tenra idade como forma de prevenção aos desaparecimentos - Arquivo FIA/RJ

Publicado 28/03/2022 17:04

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA/RJ), o MetrôRio e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro realizarão, de forma conjunta, uma ação de caráter informativo com o objetivo de prevenir novos casos de crianças e adolescentes desaparecidos. A campanha ocorre no próximo dia 30 de março, das 10h às 15h, na Estação Carioca do MetrôRio.

A ação faz parte da “Semana de Mobilização Nacional para Busca e Defesa da Criança Desaparecida” (instituída pela Lei 12.393, de 04 de março de 2011), que acontece todos os anos entre os dias 25 e 31 de março, em todo o Brasil. Durante essa semana, as instituições que atuam no enfrentamento desses casos desenvolvem atividades que visam promover a busca e defesa das crianças desaparecidas em todo território nacional e dar maior visibilidade ao tema.

Como parte da ação, a FIA/RJ terá um estande localizado dentro da estação Carioca do MetrôRio, onde uma equipe técnica estará disponível para tirar dúvidas, além de realizar a distribuição da Cartilha de Prevenção desenvolvida pela FIA/RJ em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

O Defensor Público, Rodrigo Azambuja, comentou sobre a parceria. “É muito importante que toda a sociedade auxilie para evitar o desaparecimento de crianças. Nessas cartilhas damos dicas simples para diminuir as chances de meninos ou meninas desaparecerem. Elas vão desde a obtenção de carteira de identidade quando a criança ainda estiver com pouca idade, utilização de pulseiras de identificação ao sair para locais com grande concentração de pessoas, manter diálogo aberto e franco com os filhos.”

“Essa é mais uma parceria de sucesso da FIA/RJ. Dessa vez envolvendo outras duas grandes instituições bastante presentes na vida do cidadão carioca e fluminense, o MetroRio e a Defensoria Pública. Esperamos com essa ação ajudar a conscientizar um expressivo número de pessoas que passam diariamente pelo metrô, sobre a importância da prevenção para evitar novos casos de desaparecimentos”, declarou Fernanda Lessa, Presidente da FIA/RJ.

Cultura da Identificação das crianças

A Fundação para a Infância e Adolescência alerta para a importância da cultura da identificação das crianças em sua mais tenra idade. Muitas pessoas não sabem, mas é possível emitir a carteira de identidade (Registro Civil) de uma criança logo após o seu nascimento. Essa é uma medida essencial na prevenção ao desaparecimento de crianças.

Tão importante quanto a prevenção, é saber como proceder em um possível caso. A Lei n. 11.259/2005 (Lei da Busca Imediata) diz que a investigação do desaparecimento de crianças e adolescentes será realizada imediatamente após a notificação dos órgãos competentes. Caso uma criança desapareça, procure imediatamente a delegacia mais próxima de sua residência e registre o boletim de ocorrência. Não é necessário esperar 24 horas.

Apoio às famílias

A FIA oferece apoio às famílias na elaboração e divulgação dos cartazes das crianças desaparecidas; divulgação com a grande rede de parceiros na mídia e nas redes sociais, além do atendimento psicossocial. Após a localização o apoio é continuado através do atendimento psicossocial e dos encaminhamentos necessários para as outras políticas (saúde, educação, etc).

De acordo com dados da Fundação para a Infância e Adolescência - RJ (FIA/RJ), 182 novos casos de desaparecimentos foram registrados no ano de 2021; em 2019, por exemplo, o número foi de 90. No entanto, a cada 10 registros, 9 foram solucionados. Ao todo, foram registrados no banco de dados do Programa SOS Crianças Desaparecidas 4.029 casos, sendo 3.449 solucionados até o presente momento, um êxito de mais de 85%.