Estudante Nykollas dos Santos, de 16 anos, sumiu, há 6 dias, após sair de casa para encontrar com amigos, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio - Arquivo Pessoal

Publicado 31/03/2022 14:50 | Atualizado 31/03/2022 16:02

Familiares e amigos buscam, há 6 dias, pelo paradeiro do estudante Nykollas Quina de Mattos dos Santos, de 16 anos, que desapareceu após sair de casa para encontrar com amigos, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

Nykollas participava de um projeto social esportivo e costumava, antes da atividade, se encontrar com amigos em uma praça da região. O adolescente estava sem aparelho celular. Ele usava camisa preta, com detalhes coloridos, bermuda cinza e sandálias de dedo.

De acordo com familiares, o adolescente trabalhava ajudando os pais em suas atividades profissionais e nunca ficou fora de casa sem avisar. Querido pelos amigos, o estudante não apresentou mudança de comportamento e tampouco tinha problemas de saúde.

Desesperada, a mãe do estudante, a decoradora Cléia Fabiana, de 47 anos, conta com apoio de amigos para realizar buscas em hospitais e institutos de medicina legais da região. Ele teria sido visto pela última vez, na noite da última sexta-feira, passando sob um viaduto, às margens da rodovia BR-101.

'É um sofrimento entrar no quarto e não ver o seu filho'

“Meu filho sempre avisava quando chegava e saía dos lugares. Combinamos os horários de ele retornar para casa. Ele sempre cumpria. Nessa noite, ele não retornou. É um sofrimento, como mãe, você entrar no quarto e não encontrar o seu filho”, disse, emocionada, a mãe do estudante, que tem outros dois filhos.

Investigações- O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí) e encaminhado ao Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP) na Delegacia de Homicídios em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). Imagens de câmeras de empresas comerciais e residenciais estão sendo analisadas para ajudar na elucidação do caso.

Informações sobe o paradeiro do Nykollas podem ser repassados aos telefones do Disque-Denúncia (2253-1177) ou da DHNSGI (2718-5361) com garantia do sigilo e anonimato.