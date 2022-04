Estudante Iury da Silva Marques, de 17 anos, desapareceu na noite do último dia 29 de março, após uma suposta discussão de família, em Rio da Prata, na Zona Oeste do Rio - Arquivo Pessoal

Estudante Iury da Silva Marques, de 17 anos, desapareceu na noite do último dia 29 de março, após uma suposta discussão de família, em Rio da Prata, na Zona Oeste do Rio Arquivo Pessoal

Publicado 18/04/2022 11:52

Familiares e amigos realizam buscas para encontrar o adolescente Iury da Silva Marques, de 17 anos, que, desapareceu, há 21 dias, após uma discussão entre duas pessoas de sua família, em Rio da Prata, na Zona Oeste do Rio.

Segundo testemunhas, logo após o conflito, o adolescente saiu de casa carregando uma mochila, usando bermuda jeans e camisa azul. Iury, que não portava aparelho celular, nunca mais retornou em casa ou deu notícias sobre o seu paradeiro.

O caso, no entanto, só foi registrado na 35ª DP (Campo Grande), no último dia 6 de abril, pelo pai do estudante, o autônomo Leandro de Carvalho Marques, de 44 anos. Ele mora na Taquara, também na Zona Oeste, mas está separado da mãe do adolescente.

'Preocupa a forma como sumiu e o tempo desaparecido'

“A discussão envolvia a minha ex-mulher. Meu filho queria defender a mãe dele. O que me preocupa é a forma como ele sumiu, após a suposta confusão, e o tempo desaparecido. Estamos realizando buscas, com apoio de amigos, e ajudando à polícia nas investigações”, disse, apreensivo, o pai do adolescente.

Informações- Policiais da 35ª DP (Campo Grande) ouviram familiares, testemunhas e realizam diligências para elucidar o caso. Imagens de câmeras da região estão sendo analisadas. Informações sobre o paradeiro do adolescente podem ser repassadas, com garantia do sigilo e anonimato, para o Disque-Denúncia (2253-1177), 35ª DP (2332-7670) ou para o Programa SOS Crianças Desaparecidas (2286-8337/98596-5296).