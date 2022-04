Após três dias, a menina Andrea Vitoria, de 10 anos, foi localizada em uma casa, na Ilha do Fundão, na Zona Norte do Rio. As buscas contaram com apoio de dezenas de pessoas, entre familiares, amigos e instituições - Arquivo Pessoal

Após três dias, a menina Andrea Vitoria, de 10 anos, foi localizada em uma casa, na Ilha do Fundão, na Zona Norte do Rio. As buscas contaram com apoio de dezenas de pessoas, entre familiares, amigos e instituições Arquivo Pessoal

Publicado 25/04/2022 11:56

Após três dias de buscas, marcados por angústia e apreensão, familiares localizaram a menina Andrea Vitória Batista de Paula, de 10 anos, em uma comunidade na Ilha do Fundão, na Zona Norte do Rio. Andrea havia desaparecido, na noite da última quarta-feira, após sair para comprar um refrigerante, em um comércio próximo de casa, na Praia de Ramos.

Uma denúncia, logo após a matéria ser divulgada na coluna Desaparecimentos em Pauta no DIA Online, levou familiares ao local. A menina foi abrigada na casa de uma família de evangélicos, que a encontrou perdida em um ponto de ônibus, em um dos acessos à Ilha do Governador. Andrea saiu de casa após um conflito familiar, disse que iria comprar refrigerante, mas acabou se perdendo, de acordo com relato de testemunhas.

Visivelmente desorientada, a menina confirmou a familiares que saiu de casa após o desentendimento e ficou constrangida em retornar. Apesar de assustada, Andrea, segundo a família, foi bem tratada e resgatada por um dos irmãos. Responsável pela menina, a madrinha Aline Caetano, de 42 anos, agradeceu o apoio de todas pessoas e instituições que ajudaram nas buscas.

'Ela reconhece os riscos que correu'

“Todos sabem do zelo e carinho com que criamos a Andrea. Foi por conta disso que recebemos apoio de muitas pessoas, entre familiares, instituições e vizinhos das comunidades na região. Foram dezenas de pessoas nos ajudando. Graças a Deus tudo acabou bem. Ela reconhece os riscos que ocorreu. Já nos abraçamos e conversarmos. Ela agora sabe o quanto é amada”, disse, emocionada, Aline.

As circunstâncias e motivação do sumiço serão apuradas pelo Conselho Tutelar da região. O caso estava sendo investigado por agentes da 22ª DP (Penha). Andrea é estudante do 5º ano da Escola Municipal Nerval de Gouveia, que está dando apoio necessário à família. A menina e familiares receberão tratamento psicossocial no Programa SOS Criança Desaparecida da Fundação para Infância e Adolescência (FIA).