Estudante Marcos Assis Neto, de 16 anos, sumiu após sair de casa, na última terça-feira, para ir à escola, no bairro Marambaia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio Arquivo Pessoal

Publicado 14/05/2022 13:03

Familiares e amigos buscam, há 5 dias, pelo paradeiro do adolescente Marcos Assis da Silva Silveira, de 16 anos, que desapareceu após sair de casa, no Apolo III, para ir à Escola Estadual Moacyr Meireles Padilha, no bairro vizinho, em Marambaia, ambos em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com um dos colegas, Marcos esteve na portaria do colégio, mas saiu antes do início das aulas. Ele teria dito que pretendia ir à cidade do Rio de Janeiro, onde teria marcado encontro com um suposto amigo.

Contudo, conforme relato de familiares, o estudante não avisou sobre o encontro, tampouco o fato de ter amigos em outra cidade. Mediante a demora no retorno, resolveram acionar a polícia. Marcos saiu de casa usando calça jeans, blusa e tênis pretos, e carregava uma mochila. O aparelho celular do estudante foi desligado, após diversas tentativas de contatos.

Segundo testemunhas, o adolescente teria sido visto, pela última vez, em uma padaria da região. A família informou que Marcos não faz uso regular de remédios controlados e tampouco tem problemas de saúde. No entanto, nos últimos dias, o adolescente vinha apresentando alterações de comportamento. Eles não descartam a possibilidade de o estudante ter sofrido um surto psicótico.

‘Só nos resta continuar procurando’

“O que nos deixa apreensivos e preocupados é o passar dos dias sem notícias. São 5 dias sem saber onde estar comendo e dormindo. Já fizemos buscas em ruas, praças, hospitais e institutos de medicina legais. Estou focada nas buscas e contando com ajuda de amigos. É triste ficar longe do filho, sobretudo, quando você não sabe o que ocorreu. Só nos resta continuar procurando”, disse, emocionada, a autônoma Claudinea Luiza Fortunato, de 34 anos, mãe do estudante.

Bilhete de transporte rastreado

As circunstâncias do sumiço estão sendo investigadas por agentes do Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP) na Delegacia de Homicídios em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. De acordo com familiares, após ser rastreado, o bilhete escolar de transporte do estudante teria sido usado em um ônibus que seguia da Rodoviária João Goulart, em Niterói, para o Rio de Janeiro. A polícia, entretanto, aguarda a liberação das imagens de câmeras do estabelecimento para confirmar se era o estudante que portava o cartão de transporte.

Informações- As informações sobre o paradeiro do estudante Marcos Assis podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à Delegacia de Homicídios de Niterói (2717-2838), com garantias do sigilo e anonimato. O Programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para Infância e Adolescência (FIA) dá apoio psicossocial à família e disponibiliza para denúncias os telefones (2286-8337/98596-5296).