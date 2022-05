Motorista de aplicativo Rafael Batista de Macedo, de 23 anos, desapareceu na manhã da última quarta-feira, após deixar a enteada na escola e sair em seu carro, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio - Arquivo Pessoal

Familiares e amigos buscam pelo paradeiro do motorista de aplicativo Rafael Batista de Macedo, de 23 anos, que desapareceu, no início da manhã da última quarta-feira, após deixar a enteada, de 11 anos, na escola, em Vicente Carvalho, na Zona Norte do Rio.

Ao se despedir da enteada, Rafael saiu em seu carro, um Fiat Siena, de cor branca, placa KQP 8H15. De acordo com a família, o motorista mantinha a rotina de trabalhar, pela manhã, no intervalo do horário escolar, até por volta das 12h30.

Contudo, na última quarta-feira, a demora de Rafael, sobretudo no retorno à escola para buscar a menina, como fazia diariamente, chamou a atenção de familiares e amigos. Devido à falta de contato e o fato do aparelho celular do motorista estar desligado, a família iniciou a procura e comunicou o desaparecimento à polícia.

Conforme familiares, as duas empresas, as quais Rafael presta serviços de transporte de passageiros, informaram que o motorista não teria acionado os aplicativos de viagens na manhã de quarta-feira, impossibilitando o rastreamento do carro. Além de divulgação nas redes sociais, a família realiza buscas em ruas, hospitais e institutos de medicina legais.

Mensagem à esposa

De acordo com a família, Rafael vinha apresentando mudanças de comportamentos e um suposto quadro de depressão. No dia anterior ao sumiço, o motorista enviou mensagem à esposa em um suposto tom de despedida. Segundo familiares, ele não faz uso de remédios controlados e, tampouco, estaria envolvido em conflitos familiares. "Meu filho é um menino excelente, muito correto. É um cristão e não tinha envolvimento com nada errado. A questão é sabermos o que ocorreu após sair da escola. Vamos continuar às buscas. Contamos com a ajuda das instituições e das pessoas que porventura tenham informações sobre o caso", disse Alexandre Macedo, 45 anos, pai do motorista.

Imagens de câmeras serão analisadas

O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho) e encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que assumiu as investigações. Imagens de câmeras da escola e comércios da região serão analisadas. Informações sobre o paradeiro do motorista podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à DDPA ( 2202-0338 / 2202-0337), que ressaltam a importância da colaboração com informações e garantia do sigilo e anonimato.