Marcos Ibson Alves Nery, de 14 anos, foi localizado próximo à estação de trens, em Queimados, na Baixada Fluminense. Ele havia desaparecido, na última terça-feira, após sair do sítio da família, em Nova Iguaçu - Arquivo Pessoal

Publicado 03/06/2022 13:31

Familiares localizaram o adolescente Marcos Ibson Alves Nery, de 14 anos, em Queimados, na Baixada Fluminense, no fim da noite da última quinta-feira, após intensas buscas na região. O estudante foi resgatado por um tio, próximo a uma estação de trem, depois de ter o aparelho celular rastreado. Marcos havia sumido, na manhã de terça-feira passada, ao sair do sítio da família, em Nova Iguaçu.

As circunstâncias e motivações do sumiço estão sendo investigadas pelo Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP) da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Com autorização da Justiça, os policiais conseguiram recuperar imagens de câmeras da região e realizaram diligências, que foram fundamentais para encontrar o paradeiro do estudante.

O adolescente é filho do empresário Marcos Marcelo Nery Gama, de 45 anos, conhecido como ‘Gêmeo dos Fogos’, proprietário da empresa responsável pelo show pirotécnico nos desfiles de diversas agremiações, no Sambódromo do Rio, na Avenida Marquês de Sapucaí.

As buscas contaram com apoio de dezenas de amigos e pessoas ligadas ao ‘mundo do samba’, que se mobilizaram nas ruas e redes sociais para encontrar o adolescente. Emocionado, o empresário Marcos Nery agradeceu aos apoiadores e ressaltou os momentos de apreensão e angústia nas buscas ao filho.

“Foram momentos de angústia, que não desejo para ninguém. Estou, praticamente, sem dormir há três dias. Minha família ficou dilacerada. Perder um filho é uma sensação horrível. Quero, de coração, agradecer a todas pessoas que ajudaram. Aos amigos, familiares, à Liga das Escolas de Samba, presidentes das agremiações e todas instituições que se mobilizaram para encontrar o meu filho”, agradeceu o empresário.

Investigações- O adolescente prestará depoimento à polícia nesta sexta-feira. O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar e a família está recebendo apoio psicossocial do Programa SOS Criança Desaparecida da Fundação para Infância e Adolescência (FIA).