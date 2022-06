Eletricista Geneci de Lima Santos, de 55 anos, desapareceu há 12 dias, após sair da casa de uma das filhas, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. Família realiza buscas na região - Arquivo Pessoal

Publicado 27/06/2022 19:59 | Atualizado 27/06/2022 20:13

Há 12 dias, familiares e amigos se unem em busca do paradeiro do eletricista Geneci de Lima Santos, de 55 anos, que desapareceu, na tarde do último dia 16, após sair da casa, na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a família, Geneci vestia calça azul marinho e camisa do Flamengo. O eletricista, que não estava com o aparelho celular, sumiu após tomar café na casa de uma das filhas, a vendedora Ana Paula Muller, de 33 anos, com quem conversou rapidamente.

Conforme Ana Paula, há cerca de 14 anos, o pai foi diagnosticado com esquizofrenia e também passou a apresentar quadro de epilepsia. A filha disse ainda que Geneci se locomove e fala com dificuldade, além de necessitar de medicamentos controlados.

‘É triste ficar sem notícias do meu pai’

“Ele mora sozinho e necessita de cuidados especiais. Todos os dias, levamos a comida e fazemos monitoramento da medicação. Estamos preocupados, pois ele nunca ficou tanto tempo fora sem avisar. Estamos fazendo buscas e divulgando nas redes sociais. É triste ficar sem notícias do meu pai”, lamentou Ana Paula, que continua as buscas na região.

Taquara- Segundo familiares, uma vizinha relatou ter visto Geneci, no dia do sumiço, caminhando na região da Taquara. Pai de 9 filhos, o eletricista saiu sem documentos. O caso foi registrado na Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). A possibilidade de o eletricista ter sofrido um surto e encaminhado a um hospital está sendo investigada.

Informações sobre o paradeiro do eletricista podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à DDPA (2202-0338 / 2202-0337), de forma anônima e com garantia do sigilo.