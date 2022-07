Luiz Felipe Souza, de 27 anos, desapareceu, na última sexta-feira, após sair de casa, em São Gonçalo, para um encontro de família na Região da Costa Verde do Rio - Arquivo Pessoal

Publicado 14/07/2022 18:57 | Atualizado 14/07/2022 18:58

Uma conversa rápida, com uma pessoa da família, através de um aplicativo de mensagens, foi o último contato feito pelo auxiliar de logística Luiz Felipe Pio de Souza, de 27 anos, antes de desaparecer, há 6 dias, após sair de casa, no Bairro Antonina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com familiares, na conversa pelo celular, Luiz Felipe teria demonstrado estar passando por algum tipo de conflito, mas não entrou em detalhes. Evangélico, ele tinha uma rotina simples, saía, raramente, com amigos e, segundo a família, também não demostrou mudança de comportamento, tampouco problemas de saúde.

O auxiliar de logística saiu de casa, na manhã da última sexta-feira, vestindo camisa branca, bermuda cargo, tênis e mochila. Ele informou à mãe que visitaria uma pessoa da família, em Muriqui, na Região da Costa Verde do Rio, mas não chegou ao destino. O aparelho celular foi desligado e o jovem não fez mais contato.

'É uma pessoa tranquila e maravilhosa'

“Meu irmão jamais ficou fora de casa sem avisar. É uma pessoa tranquila e maravilhosa. É evangélico, vive para estudar, tem uma rotina simples e, a princípio, não teria motivos para fugir. Despois do sumiço, ficamos sabendo da possibilidade de estar passando por algum tipo de conflito, mas ele nunca demonstrou. Estamos apreensivos, sem dormir, não sabemos o que de fato aconteceu, mas continuaremos as buscas”, disse a irmã de Luiz Felipe, a auxiliar administrativa Caroline Vieira, 28 anos.

Luiz foi visto em um supermercado

Após o sumiço, familiares e amigos iniciaram as buscas em praças públicas, no Centro do Rio, rodoviárias, hospitais, institutos de medicina legais e clínicas psiquiátricas. Uma testemunha relatou ter visto Luiz Felipe, ainda na manhã da última sexta-feira, em um supermercado, em Nova Cidade, próximo de casa, em São Gonçalo.

A família, no entanto, aguarda a liberação das imagens de câmeras do estabelecimento e de outras áreas residenciais da região para ajudar encontrar o paradeiro do jovem. O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá) e encaminhado ao Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP), na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNITSGI), que ficará responsável pelas investigações.



Informações- Quem tiver informações sobre o paradeiro de Luiz Felipe Souza pode fazer contato, com garantias do anonimato e sigilo, para o Disque-Denúncia (2253-1177) ou para a DHNITSGI (2718-5361 / 2718-5091)