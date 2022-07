Vovó Paulina, de 87 anos, foi localizada por policiais militares com ajuda do Disque-Denúncia, após sumiço repentino, durante visita a centro comercial em Itaboraí, na Região metropolitana do Rio - Arquivo Pessoal

Publicado 19/07/2022 16:29

O que era para ser um lúdico e divertido passeio pela cidade, por pouco se transforma em um grande problema para uma família peruana, na tarde desta terça-feira, após o sumiço repentino da matriarca, de 87 anos.

Vovó Paulina, como é chamada carinhosamente, se perdeu de uma das filhas, durante visita a um centro comercial, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

Com apoio do Disque-Denúncia, após uma rápida ação de busca, policiais militares do 35º BPM (Itaboraí) e do Programa Segurança Presente conseguiram localizar a idosa, que havia sido levada para a sede do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) da cidade.

A ação foi acompanhada pela neta da idosa, que, aflita, divulgou fotos da avó nas redes sociais e acionou o Disque-Denúncia. De acordo com familiares, vovó Paulina, além da dificuldade do idioma, tem problemas de visão e se locomove com ajuda de uma bengala.

“Quero agradecer aos policiais militares e às pessoas que se prontificaram a ajudar nas buscas a minha avó”, disse, aliviada, a neta, identificada como Elena.

A gerente do Programa “Desaparecidos” do Disque-Denúncia, Danielle Guterres, ressaltou a importância da participação da população e das instituições de segurança na prevenção e buscas às pessoas desaparecidas.

“Vale ressaltar que o empenho das polícias e a participação da população, sobretudo em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, com informações e denúncias, tem sido fundamental para o êxito nas buscas e prevenção aos desaparecimentos nessa região”, acrescentou Guterres.

Prevenção - O sumiço da vovó peruana reacende o alerta para a prevenção aos casos de desaparecimentos de idosos, crianças e pessoas com algum tipo de deficiência física. De acordo com especialistas, nesses casos, as famílias devem providenciar o uso da documentação, pulseiras de identificação com telefone dos responsáveis e anotações sobre a saúde, informando os cuidados e uso de específicos de medicamentos.

Informações - As denúncias sobre desaparecimentos de pessoas podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, que disponibiliza, em sua Central de atendimento, os telefones: (21) 2253 1177 ou WhatsApp Portal dos Desaparecidos (21)98849 6254, com garantias do sigilo e anonimato.