Professor de História Luiz Paulo Teixeira, de 54 anos, está desaparecido desde a manhã de segunda-feira, após sair de casa, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, para dar aulas em duas escolas municiais da região Arquivo Pessoal

Publicado 27/07/2022 15:47

Há 3 dias, familiares e dezenas de amigos estão mobilizados nas ruas e redes sociais para encontrar o paradeiro o professor de História Luiz Paulo Sousa Teixeira, de 54 anos, que desapareceu, de forma repentina, após sair do condomínio residencial, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na manhã da última segunda-feira.

Segundo familiares, Luiz Paulo saiu de casa, por volta da 7h30. Naquele dia, o professor teria turnos de aulas em duas escolas: pela manhã na Escola Municipal Alcides Carneiro, na Estrada do Mendanha, e a seguir, na Escola Municipal Miguel de Oliveira, em Inhoaíba. Contudo, não chegou em ambos os destinos.

Familiares disseram que Luiz solicitava carros de aplicativos para se locomover até as escolas e costumava embarcar em frente ao condomínio. No entanto, imagens de câmeras do conjunto residencial mostraram o professor saindo da portaria e caminhando pela Rua professor Castilhos em direção ao centro comercial da região, onde teria sido visto por uma ex-aluna.

Na ocasião, Luiz vestia calça jeans, camisa branca, com detalhes vermelhos nas mangas, e carregava uma mochila preta. O aparelho celular do professor foi desligado, causando estranheza em familiares e amigos, pois ele costuma responder às mensagens e ser pontual em seus horários de aulas. Diante da falta de retorno e ausência nas escolas, familiares iniciaram as buscas com apoio de amigos e colegas de trabalho.

Conforme familiares, Luiz não teve mudanças de comportamentos ou comentou sobre animosidades no trabalho, tampouco ter sofrido ameaças. Apesar do diagnóstico de diabetes e hipertensão arterial, o professor mantinha rotina com remédios e não apresentou problemas de saúde. Há cerca de uma semana, no entanto, ele demonstrou um quadro de estresse, por conta, sobretudo, de problemas de saúde da esposa, com que tem um filho de 26 anos.

´Ele é querido por todos'

Abalada emocionalmente com a ausência repentina do marido, a professora de língua inglesa Mônica Gomes Teixeira, de 51 anos, conta com apoio de amigos e familiares, que realizam mobilização nas redes sociais e fazem buscas nas ruas da região, hospitais e abrigos.

“Não temos ideia do que ocorreu. Há três dias, estamos nessa agonia sem saber o que fazer. O que nos consola é ver o apoio maciço de dezenas de pessoas que estão nos ajudando nas buscas. A ausência traz sofrimento. Ele é querido por todos. Vamos manter a esperança de encontrá-lo”, disse a professora.

Investigações- O caso está sendo investigado por agentes da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), na Cidade da Polícia, em Benfica. Eles já ouviram testemunhas e analisam imagens de câmeras na região para ajudar encontrar o paradeiro do professor. Informações sobre o caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou para DDPA ( 2202-0338 / 2202-0337), com garantias do sigilo e anonimato.