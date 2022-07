Desaparecida há 1 semana, atendente Ysabelli Cristinni, de 18 anos, foi encontrada morta na manhã desta terça-feira, às margens da Estrada do Cajueiro, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio - Arquivo Pessoal

Desaparecida há 1 semana, atendente Ysabelli Cristinni, de 18 anos, foi encontrada morta na manhã desta terça-feira, às margens da Estrada do Cajueiro, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio Arquivo Pessoal

Publicado 26/07/2022 15:06

Após uma semana de buscas, o desaparecimento da atendente Ysabelli Cristinne Souza de Oliveira, de 18 anos, teve um fim trágico para familiares e amigos. Ela foi encontrada morta, na manhã desta terça-feira, em um matagal, às margens da Estrada dos Cajueiros, em Itaipuaçu, distrito de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Ysabelli estava desaparecida desde a noite do último dia 19, quando saiu de casa para comprar um combo de esfirras, em uma loja de fast-food, em Inoã. Desde então, familiares e amigos, com apoio das polícias civil e militar, realizavam buscas na localidade. A polícia investiga a hipótese de a jovem ter sido morta após ter marcado encontro pelas redes sociais. A autoria ainda é desconhecida.

Após denúncia anônima, o corpo da jovem foi encontrado por policiais militares, reconhecido pelos familiares e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em São Gonçalo. De acordo com a polícia, só após exames periciais e de necropsia será possível determinar a causa e o provável dia da morte da jovem, que trabalhava, há poucos meses, em uma loja de conveniência na região.

Mãe pretendia fazer mobilização na cidade



A cozinheira Lucimara Dias de Souza, de 40 anos, mantinha esperança de encontrar a filha com vida. Ela estava há 1 semana, tensa, se mantendo à base de remédios e pretendia realizar uma manifestação para mobilizar ações em prol das buscas. “Ficar sem ver a minha filha é um sofrimento sem fim. Ela estava bem, feliz com o trabalho. Não sabemos o que ocorreu!”, disse, emocionada, a mãe da jovem.



Investigações- Agentes do Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP), em Niterói, solicitaram imagens de câmeras de comércios e residências da região para encontrar provas que levem a desvendar o caso. O aparelho celular da jovem havia sido desligado logo após o sumiço, na noite do último dia 19. Sinais das antenas da região apontam os últimos sinais do telefone próximo ao local onde o corpo foi encontrado, indicando a hipótese de o crime ter ocorrido logo após a jovem ter saído da lanchonete. Informações sobre caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou ao SDP, em Niterói, pelos telefones 2718-5361 / 2718-5091 / 2718-5676. As denúncias têm garantias do sigilo e anonimato.