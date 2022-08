Emanuele de Oliveira, de 12 anos, desapareceu na noite da última quarta-feira, na Carobinha, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Família relata que ela foi levada por pessoas desconhecidas em um carro preto - Arquivo Pessoal

Publicado 04/08/2022 11:27 | Atualizado 04/08/2022 12:13

Familiares e amigos buscam pelo paradeiro da adolescente Emanuele de Oliveira da Silva, de 13 anos, que desapareceu, no início da noite da última quarta-feira, após um suposto sequestro, na Rua da Carobinha, em Campo Grande , na Zona Oeste do Rio.

Em relato à polícia, o pai da adolescente, que trabalha como pedreiro, foi informado por outra filha que Emanuele teria sido abordada, próximo de casa, por volta das 19h, colocada em um carro preto e seguido para local ignorado.

O fato foi registrado na 35ª DP (Campo Grande) como sequestro ou cárcere privado. O pai da vítima disse ainda que a menina teria pedido ajuda à irmã por um aplicativo de mensagens relatando que não estava no bairro. "Me ajuda, eu não estou na Carobinha. Tem uma praça e uma lona. tá doendo muito” (sic), teria dito a adolescente.

A família, contudo, tentou fazer contato com a menina, mas o aparelho celular foi desligado. As circunstâncias e motivação do sumiço ainda são desconhecidas. O caso está sendo investigado por policiais da Delegacia Antissequestro (DAS) e da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA).

O programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para Infância e Adolescência (FIA) e o Conselho Tutelar da região prestam apoio psicossocial à família.



Informações sobre o caso podem ser repassadas ao Disque –Denúncia (2253-1177) ou para DDPA( 2202-0338 / 2202-0337), com garantias total do sigilo e anonimato.