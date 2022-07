Davidson Roxo Arantes, de 48 anos, trabalha em um famoso restaurante de Niterói e está desaparecido, há 9 dias, após ser visto embarcando em um carro de aplicativo, logo após sair de casa, em Santa Rosa, na Zona Sul de Niterói - Arquivo Pessoal

Davidson Roxo Arantes, de 48 anos, trabalha em um famoso restaurante de Niterói e está desaparecido, há 9 dias, após ser visto embarcando em um carro de aplicativo, logo após sair de casa, em Santa Rosa, na Zona Sul de Niterói Arquivo Pessoal

Publicado 29/07/2022 13:15 | Atualizado 29/07/2022 15:15

Familiares e amigos realizam buscas, há 9 dias, para encontrar o paradeiro do garçom Davidson Roxo Arantes, de 48 anos, que desapareceu, após sair de casa, no início da tarde do último dia 20, em Santa Rosa, na Zona Sul de Niterói.

De acordo com familiares, Davidson saiu da residência por volta das 12h, e foi visto, pela última vez, embarcando em carro de aplicativo. O garçom, que trabalha, há 4 anos, em um famoso restaurante de Niterói, está com o aparelho celular desligado.

Conforme a família, Davidson estava morava sozinho e, dias antes do sumiço, informou sobre um convite para trabalhar em um evento, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, fato que está sendo apurado pela polícia.

Quando saiu de casa, Davidson vestia camisa rosa, bermuda jeans, tênis e boné da cor branca. O garçom não tinha problemas de saúde, tampouco tomava remédios controlados. Ele tem uma tatuagem nas costas com a inscrição “Davi”, em homenagem ao filho, de 15 anos.

‘Meu irmão é querido e conhecido na região’

“Estamos preocupados e apreensivos porque ele nunca ficou, tanto tempo, sem entrar em contato com a família. É um profissional qualificado, trabalha em um restaurante famoso e recebe convites de serviços para diversos eventos. Meu irmão é querido e conhecido na região. Vamos continuar as buscas e contamos com ajuda de todos”, disse o comerciante Denis Arantes, de 53 anos, irmão do garçom.

Aplicativo de viagens e imagens de câmeras

O caso está sendo investigado por agentes do Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP), em Niterói. Os policiais oficiaram a empresa de aplicativo de viagens para descobrir informações sobre os trajetos realizados por Davidson. Imagens de câmeras da região também estão sendo analisadas. O rastreamento do aparelho celular só deverá ser solicitado à Justiça após instauração do inquérito policial.

Informações sobre o paradeiro do garçom Davidson Arantes podem ser repassadas ao Disque-Denúncia pelo telefone (21-2253 1177) e WhatsApp Portal dos Desaparecidos (21-98849 6254) ou para SDP-Niterói (2717-2949).