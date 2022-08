Estudante Nicoly Lisboa, de 16 anos, desapareceu, na manhã da última sexta-feira, após sair de casa para ir à escola, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio - Arquivo Pessoal

Publicado 08/08/2022 14:51

Familiares e amigos procuram, há 4 dias, pelo paradeiro da estudante de ensino médio Nicoly Lisboa Kronemberger, de 16 anos, que desapareceu, na manhã da última sexta-feira, após sair de casa para ir à escola, o colégio Estadual Pedro II, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

De acordo com a família, Nicoly, como de rotina, deixou a residência, no bairro Battailard, por volta das 6h. Ela vestia camisa do uniforme da escola, calça jeans, casaco azul, tênis preto e carregava mochila vermelha. O aparelho celular da estudante está desligado.

Nicoly, segundo familiares, nunca dormiu fora de casa sem avisar e costumava comunicar quando chegava e saía da escola. A adolescente não apresentou mudanças repentinas de comportamentos, problemas de saúde, tampouco tomava remédios controlados. A demora da estudante chamou atenção da família, que, comunicou o caso à polícia e logo início às buscas.

Responsáveis pela escola, conforme a família, informaram que a estudante não chegou à unidade. A polícia investiga a hipótese de o sumiço ter ligação com um suposto namorado da adolescente, também aluno do colégio, que seria maior de idade, e teria sido visto conversando com ela no dia anterior. O rapaz ainda não foi encontrado.

O Conselho Tutelar da região, com apoio do Programa SOS Criança Desaparecida, da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), foram acionados e dão apoio psicossocial à família. “Estamos dando todo apoio à família e divulgando o cartaz da adolescente nas redes sociais. Contamos com nossa rede de apoiadores para nos ajudar, articulando as instituições parceiras e todas as pessoas que porventura tenham informações relevantes”, ressaltou o gerente do programa, Luiz Henrique de Oliveira.

‘Só quero a minha filha de volta’

“A dor da ausência é grande. Minha filha nunca ficou fora de casa sem avisar. Estamos fazendo buscas em diversos lugares. Estou à base de calmantes. Não queremos prejudicar ninguém. Por favor, quem estiver com a Nicoly, deixe-a voltar. Só quero a minha filha de volta”, disse, emocionada, a dona de casa Natália Lisboa de Alcântara, de 38 anos, mãe da estudante.



Investigações- O caso está sendo investigado por agentes da 105ª DP (Petrópolis), que realiza diligências na região e ouve testemunhas para ajudar nas buscas à adolescente. Informações sobre o caso podem ser repassadas à 105ª DP: (24) 2248-7808; ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou ao Programa SOS Criança Desaparecida, que disponibiliza os contatos: (21) 2286-8337/(21) 98596-5296. As informações têm a garantia do sigilo e do anonimato.