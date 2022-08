Aposentado Paulo Cezar Lisboa, de 61 anos, desapareceu, na tarde da última sexta-feira, após sair de casa para comprar pão, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Arquivo Pessoal

Publicado 23/08/2022 18:13 | Atualizado 23/08/2022 18:44

Familiares e amigos buscam, há 5 dias, pelo paradeiro do auxiliar administrativo aposentado Paulo Cezar Lisboa, de 61 anos, que desapareceu após sair para comprar pão, na tarde da última sexta-feira, em uma mercearia, a cerca de 500 metros de casa, no bairro Palhada, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a família, duas funcionárias da mercearia confirmaram ter visto o aposentado. Elas disseram que, após efetuar o pagamento, Paulo Cezar pegou a sacola com pães e, como fazia rotineiramente, se despediu das atendentes e saiu do estabelecimento comercial. “Ele é brincalhão, mas, nesse dia, estava mais sério do que de costume”, relatou uma funcionária aos familiares.

A demora no retorno à residência chamou atenção da família, que passou a realizar buscas, em ruas e unidades de saúde da região, e, sem sucesso, registrou o desaparecimento do aposentado na 56ª DP (Comendador Soares). Segundo familiares, Paulo foi diagnosticado com problemas cardíacos, mas tomava remédios controlados e mantinha a rotina de casa sem apresentar alterações na saúde. Ele estava sem aparelho celular.

Conforme familiares, um entregador da região contou ter visto, na última sexta-feira, um homem, com as mesmas características de Paulo Cezar, sentado em uma calçada, em uma rua próxima da casa do aposentado. As hipóteses de Paulo ter sofrido um mal súbito ou um surto não foram descartadas. Ele vestia camisa de manga longa preta, tendo por cima uma camiseta branca, bermuda preta e chinelos.



‘Dói muito!'

“Já procuramos em diversas unidades de saúde, hospitais em toda a Baixada, praças, ruas e nos institutos de medicina legais. Vocês não sabem como é difícil ver fotos dele nesse momento. Como dói, em mim e nosso filho. Mas sei que é necessário seguir firme. Estamos todos mobilizados nas buscas”, disse, emocionada, a administradora Rita Pereira Lisboa, de 58 anos, mulher do aposentado.

Informações sobre o paradeiro do aposentado Paulo Lisboa podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou ao Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP), na Baixada, que disponibiliza à população o telefone (21) 98596-7442 (whatsapp) e ressalta a importância da colaboração com informações e denúncias, com garantia de total anonimato.