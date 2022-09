Matheus Orlando Rodrigues, de 18 anos, trabalhava como motoboy e desapareceu há 40 dias, após sair da casa de um amigo, em Araruama, na Região dos Lagos - Arquivo Pessoal

Matheus Orlando Rodrigues, de 18 anos, trabalhava como motoboy e desapareceu há 40 dias, após sair da casa de um amigo, em Araruama, na Região dos Lagos Arquivo Pessoal

Publicado 02/09/2022 13:52

Familiares e amigos buscam pelo paradeiro do motoboy Matheus Orlando Rodrigues, de 18 anos, que desapareceu, no último dia 24 de julho, após sair da casa de um amigo, em Araruama, na Região dos Lagos. Matheus havia vendido o aparelho celular e deixado o chip em casa, no bairro Novo Horizonte, onde também foi encontrada a motocicleta, usada para serviços de entregas na região.

De acordo com familiares, o motoboy teria sido visto entrando em uma unidade de saúde, em Iguabinha, mas a informação está sendo checada pela polícia. Matheus estava morando com uma avó, em Araruama, e não apresentava problemas de saúde, tampouco mudanças de comportamentos. Segundo amigos, ele usava short e camisa da cor preta quando foi visto pela última vez.

Familiares disseram ainda que Matheus estava feliz por ter sido selecionado na Brigada Paraquedista do Exército Brasileiro, cuja apresentação está marcada para o fim de setembro, em Deodoro, na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio. As circunstâncias e motivação do sumiço estão sendo investigadas por agentes da 118ª DP (Araruama). Além de analisar imagens de câmeras, policiais realizam diligências para elucidar o caso.

'Ele estava feliz por ter sido selecionado na brigada paraquedista'

“Não temos a menor ideia do que possa ter ocorrido. Ele estava feliz por ter sido selecionado na brigada paraquedista do Exército e se mantinha trabalhando como motoboy. O Matheus tinha o costume de sair de casa, ficar fora, mas sempre avisava. Desta vez, a demora nos deixou preocupados e resolvemos comunicar à polícia. A família continua fazendo buscas na região”, disse o tio, o gerente financeiro Paulo Alberto de Castro Orlando, de 34anos.

Denúncias - Informações sobre o paradeiro do motoboy Matheus Rodrigues podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à 118ª DP pelo telefone (22) 2665-7886, com total garantia do sigilo e anonimato.