Estudante Gabrielle Paixão, de 18 anos, desapareceu há 21 dias, após sair de casa, no Fonseca, em Niterói, em direção à escola, onde cursa supletivo, na região central da cidade - Arquivo Pessoal

Publicado 22/09/2022 16:03

Há 21 dias, familiares e amigos realizam buscas para encontrar o paradeiro da estudante Gabrielle Paixão da Costa, de 18 anos, que desapareceu após sair de casa, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, em direção à escola, no Centro, onde está matriculada em um curso supletivo. A jovem, que vestia calça jeans, top preto e sandálias rasteiras, portava apenas o aparelho celular e uma caneta.

Segundo familiares, Gabrielle saiu de casa, por volta da 18h, no último dia 1º de setembro e não retornou. A jovem disse à mãe que seguiria para a escola, mas, a direção da unidade informou que a aluna não compareceu. O aparelho celular da estudante foi desligado. O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca), mas será encaminhado ao Setor de Descoberta de Paradeiros (SDP), em Niterói.

“Minha filha estava bem, não houve conflito ou qualquer tipo de desavença que pudesse motivar o sumiço”, disse a auxiliar de serviços gerais Elaine Cristina da paixão, de 35 anos, que, com apoio de amigos e familiares, continua realizando buscas na região e colando cartazes com a foto da filha em locais públicos.

‘Sonha trabalhar em enfermagem’

Nos últimos dias, familiares passaram a receber informações controversas e não confirmadas sobre a presença da jovem em comunidades da região. Todos os fatos são remetidos à polícia. Gabrielle passava por um quadro de depressão, mas, de acordo com a mãe, preferiu adiar o tratamento e não tomava remédios controlados. “Ela sonha trabalhar em enfermagem e resolveu acelerar os estudos para procurar um trabalho na área”, lembrou Elaine.

Denúncias- As informações sobre o paradeiro da estudante Gabrielle Paixão podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou ao SDP/Niterói (2717-2949), com garantia do sigilo e anonimato.