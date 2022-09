Campanha de prevenção ao desaparecimento e tráfico ilegal de crianças e adolescentes está sendo veiculada no terminal 2 do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio - FIA- Fundação para Infância e Adolescência

Publicado 28/09/2022 17:13

Após ser veiculada em rodoviárias e estações de trens e metrôs, a campanha de prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes passa a ser veiculada em aeroportos. A ação, uma parceria entre a Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) e RIOgaleão, está sendo mostrada em TVs no Terminal 2 do aeroporto internacional do Rio com inserções sobre a importância das medidas de segurança para evitar os sumiços.



A campanha apresenta algumas medidas de segurança, como a emissão da carteira de identidade desde a primeira infância, para facilitar a identificação, localização e busca. O vídeo apresenta outras orientações, como a importância da identificação de crianças com pulseiras ou crachás antes de sair de casa e a de aguardar às crianças nos locais de destino, como em escolas, festas e casas de amigos.



A Fundação para a Infância e Adolescência alerta para a importância da cultura da identificação das crianças em sua mais tenra idade. Muitas pessoas não sabem, mas é possível emitir a carteira de identidade (Registro Civil) de uma criança logo após o seu nascimento. Essa é uma medida essencial na prevenção ao desaparecimento de crianças.



Tão importante quanto a prevenção, é saber como proceder em um possível caso. A Lei n° 11.259/2005 (Lei da Busca Imediata) diz que a investigação do desaparecimento de crianças e adolescentes será realizada imediatamente após a notificação dos órgãos competentes. Caso uma criança desapareça, procure imediatamente a delegacia mais próxima de sua residência e registre o boletim de ocorrência. Não é necessário esperar 24 horas.



“ Após levantamentos de dados, detectamos a necessidade de investimentos na prevenção aos desaparecimentos, sobretudo pelas características do Rio de Janeiro, que, além de sua densa população, recebe muitos turistas durante períodos do ano, quando observamos um número grande de desaparecimentos temporários e enigmáticos (Sem solução). Portanto, daremos foco à cultura da identificação, que conscientiza os pais e responsáveis, que são os guardiões, a passarem às crianças e adolescentes a necessidade de portarem documentos de identificação”, ressalta Luiz Henrique Oliveira, gerente do Programa SOS Criança Desaparecida.

Entidade registrou mais de 4 mil casos de desaparecimentos



De acordo com dados da FIA, o Programa SOS Crianças Desaparecidas já registrou 4.151 casos, sendo 3.563 solucionados até o presente momento, compreendendo um êxito da localização em aproximadamente 85% das ocorrências. Contudo, 589 casos continuam em aberto.



A FIA oferece apoio às famílias na elaboração e divulgação dos cartazes das crianças desaparecidas; divulgação com a grande rede de parceiros na mídia e nas redes sociais, além do atendimento psicossocial. Após a localização o apoio é continuado através do atendimento psicossocial. Para maiores informações, o Programa SOS Crianças Desaparecidas disponibiliza os telefones (21) 2286-8337 / (21) 98596-5296.





Cartilha de Prevenção FIA/RJ / Defensoria Pública:

https://drive.google.com/file/d/1JWJLhwgqkOla4RMBE0SJUyTA8cJjhV-p/view