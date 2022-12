Estudante Vinicius Toledo de Paula, de 17 anos, saiu da casa da tia, no último dia 29 de novembro, em Vila da Penha, na Zona Norte do Rio, e não retornou para casa, em Madureira - Arquivo Pessoal

Publicado 30/12/2022 12:19

Familiares e amigos procuram, há cerca de um mês, pelo paradeiro do adolescente Vinicius Toledo de Paula, de 17 anos, que desapareceu após sair da casa de uma tia, no bairro Vila da Penha, na Zona Norte do Rio. Segundo a família, depois de uma curta conversa, Vinicius informou que precisava voltar à residência, onde mora com mãe, em Madureira, mas não retornou.

O adolescente nunca havia desaparecido ou ficado fora de casa sem avisar. Contudo, conforme familiares, apesar de estar estudando regularmente e tirar boas notas, Vinicius vinha apresentando sintomas de problemas psicológicos. Eles não descartam a hipótese de um surto. Quando saiu de casa, o estudante usava bermuda jeans, camisa preta e tênis cinza. Ele não portava aparelho celular.

Amigos e familiares realizam buscas em praças, ruas, hospitais, abrigos e institutos de medicina legais. Imagens de câmeras de comércios e residências da região estão sendo recuperadas para ajudar na procura ao adolescente. De acordo com familiares, Vinicius não tomava remédios controlados. O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira) e encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), que assumiu as investigações.

‘Sonho dele é ser músico das Forças Armadas’

Uma das últimas pessoas a ter contato com o estudante, a tia Carmen Lúcia de Paula, de 58 anos, disse ter notado mudanças no comportamento do sobrinho. “Ficamos sabendo que ele estava um pouco isolado na escola, mas como já tinha notas para aprovação, achamos que seria uma dessas fases da adolescência. É um menino dócil, amigo e sonha ser músico nas Forças Armadas. Vamos continuar as buscas até encontra-lo”, disse, emocionada, a tia.

Informações- Quem tiver informações sobre o paradeiro do estudante Vinicius Toledo de Paula pode repassar ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à DDPA (( 2202-0338 / 2202-0337), ambos com total garantias do anonimato e sigilo.



Estado registrou 4.781casos de desaparecimentos em 2022

De acordo com Instituto de Segurança Pública (ISP), o Estado do Rio de Janeiro tem 4.781 registos de desaparecimentos, entre janeiro a novembro de 2022. A Baixada Fluminense lidera o número de ocorrências com 1.360 casos, seguido da área que compreende as Zonas Norte e Oeste do Rio com 1.065 e da Capital, que somou 874 sumiços. A Região Metropolitana tem 576 registros, seguido da Região Serrana com 393, que obteve aumento de casos devido à tragédia de Petrópolis. Por último, o Norte e o Sul Fluminense que somaram, respectivamente, 264 e 249 casos. Em comparação ao ano passado, que obteve o total de 3.636 entre janeiro a novembro, 2022 registrou aumento de 31,5 % nas ocorrências.