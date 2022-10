Cantor Gilberto Jose da Silva Filho, de 52 anos, o Nino Russo, foi localizado em um hotel, no centro de Niterói, onde teria sido levado após ser 'dopado' e ficar inconsciente na saída de um bar, no último domingo - Arquivo Pessoal

Publicado 04/10/2022 18:14

Após dois dias de aflição e buscas que mobilizaram amigos, familiares e artistas, o cantor Gilberto José da Silva Filho, de 52 anos, o Nino Russo, foi localizado pela família, na tarde desta terça-feira, em um hotel, no centro de Niterói. Nino, que tem agenda de shows em todo país, ficou famoso pela sua performance musical como ‘cover’ do saudoso cantor Renato Russo.

O artista relatou à polícia ter sido vítima de um golpe, após ser dopado ao sair de um bar, no último domingo, quando reencontrou amigos depois de voltar nas eleições. O cantor disse ter sido levado inconsciente para o hotel, onde foi vítima de furto e teve contas bancárias ‘saqueadas’. Ele não sofreu agressão física, já prestou depoimento à polícia e está ao lado dos familiares.

A localização trouxe alívio à família e a amigos do ‘meio artístico’, que, desde domingo, se mobilizaram nas buscas ao cantor, que estava com o aparelho celular desligado. De acordo com o empresário do artista, o produtor Valério Araújo, todos os shows do artista estão confirmados. No próximo sábado, ele segue a agenda com apresentação em Itaipuaçu, Maricá.

O sumiço do cantor ganhou repercussão após o caso ser divulgado na coluna ‘Desaparecimentos em Pauta’ do DIA Online, que recebeu centenas de acessos em busca de informações sobre o caso. “Ficamos apreensivos e aflitos com a falta de informações. Enfim, alívio e felicidade com esse desfecho. Agradecemos a todos que ajudaram nas buscas. Ele está bem e o show vai continuar”, comemorou o empresário.



'Agradeço pelo carinho de todos ”

Após prestar depoimento no Setor de Descoberta de Paradeiros (SDP), na Delegacia de Homicídios, em Niterói, o cantor, ao lado do empresário e de seu advogado, agradeceu o carinho dos fãs, a ajuda dos amigos e a perseverança da família. “Agradeço pelo carinho e preocupação de todos. Não só da galera de Niterói, mas do Brasil inteiro. Só passando para dizer que está tudo bem comigo. Obrigado por tudo!”, disse o cantor. O advogado do artista confirmou que o artista foi dopado e levado para o hotel, onde fizeram saques em contas bancárias do cantor. O caso será investigado pela polícia.