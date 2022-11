Menino Jhuan Thierry Correa, de 14 anos, desapareceu, há 12 dias, após sair para vender doces em um centro comercial em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro - Arquivo Pessoal

Publicado 01/11/2022 16:45

Há 12 dias, familiares e amigos realizam buscas para encontrar o paradeiro do menino Jhuan Thierry Dias Correa, de 14 anos, que desapareceu após sair para vender doces com o pai no Centro Comercial de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Jhuan foi visto pela última vez em um supermercado da região, onde complementava a renda, ajudando a carregar compras dos clientes até o estacionamento da loja.

Testemunhas disseram que, na tarde do último dia 22, o pai do adolescente, o vendedor ambulante Edi José Correa Junior, de 32 anos, precisou sair mais cedo do ponto de vendas de doces. Jhuan, como de costume, seguiu, então, para o supermercado onde teria ficado até, por volta, das 21 horas, mas não retornou para casa, em Inhoaíba, onde ajuda a sustentar outros cinco irmãos.

De acordo com a família, o adolescente é simpático, brincalhão e trabalhador. Nunca havia desaparecido ou ficado fora de casa sem avisar. Apegado aos irmãos mais novos, Jhuan costumava chegar em casa à noite, mas fazia questão de brincar com as crianças. Ele vestia camisa azul, bermuda preta e chinelos. Portava documentos, mas estava sem aparelho celular. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande).



‘Não sei mais o que fazer’

Emocionado, o pai do adolescente já realizou buscas em diversos locais, praças, institutos de medicina legais, além de abrigos e unidades de saúde da região. “É um menino carinhoso, obediente, brincalhão, trabalhador e querido na região. Vamos continuar procurando. Não sei mais o que fazer”, disse o vendedor ambulante Edi José Correa, que fez um apelo às autoridades para liberarem o acesso às filmagens das câmeras, que ainda aguarda autorização da Justiça.



Informações- Quem tiver informações sobre o paradeiro do menino Jhuan pode fazer contato com o Disque-Denúncia (2253-1177), à Delegacia de Descobertas de Paradeiros-DDPA (( 2202-0338 / 2202-0337) ou ao Programa SOS Criança Desaparecida da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), que disponibiliza os contatos (2286-8337/98596-5296). Todas informações têm garantia do sigilo e anonimato.