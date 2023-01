Estudante Ygor de Jesus Tavares, de 14 anos, com seus dois cachorrinhos, foi resgatado dormindo ao relento às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, após ficar dois dias desaparecido - Arquivo Pessoal

Estudante Ygor de Jesus Tavares, de 14 anos, com seus dois cachorrinhos, foi resgatado dormindo ao relento às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, após ficar dois dias desaparecidoArquivo Pessoal

Publicado 12/01/2023 18:51

Após dois dias de intensas buscas, o adolescente Ygor de Jesus Tavares, de 14 anos, foi localizado pela família, dormindo ao relento, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Leblon, na Zona Sul do Rio, no fim da noite de ontem. Um transeunte, que preferiu não se identificar, reconheceu Ygor após ler matéria, sobre o sumiço, publicada na coluna ‘Desaparecimentos em Pauta’ do DIA Online e comunicou à polícia.

Ygor estava desaparecido desde a manhã da última terça-feira, após sair de casa, na Penha, Zona Norte do Rio, com seus dois cachorros, um pinscher preto e um vira-lata caramelo. Segundo a família, o adolescente e os dois cãozinhos foram resgatados e levados para casa. Apaixonado por bichos, ele disse que pretendia ir ao Jóquei Clube para ver os cavalos, mas acabou se perdendo. Abatido, o estudante disse que, nas ruas, recebeu ajuda de outras pessoas, entre eles, especialmente, uma mulher e um gari.

Desde a última terça-feira, as buscas ao adolescente mobilizaram dezenas de pessoas, entre amigos e familiares, que se dividiram em diversas partes da cidade, procurando em praças, ruas, hospitais e comunidades da região. Sem dormir há dois dias, Tânia de Jesus, de 40 anos, lembrou do momentos de aflição e agradeceu à corrente do bem que ajudou encontrar o filho, que, segundo ela, nunca havia saído de casa sem avisar e sempre foi cercado de muito amor e carinho.

‘Foi uma corrente do bem!’

“Agradeço a todas instituições e às pessoas, que lotaram a minha casa, ajudaram com orações e realizaram as buscas. Foram dois dias de aflição, mas tinha certeza que o meu filho estava vivo. Ele é um menino sem maldade, nunca havia saído de casa sozinho. É apaixonado por bichos e sonha conhecer o hipódromo, trabalhar com cavalos e ir às olimpíadas. Recebemos o carinho de pessoas de todas as religiões. Foi uma corrente do bem. Agora, estamos em festa, e tudo servirá de lição”, disse Tânia, emocionada.

Investigações- O caso foi registrado na delegacia do Méier (23ª DP), mas estava sendo investigado na Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), que recebeu a denúncia sobre o paradeiro do estudante e comunicou à família. A ocorrência será acompanhada pelo Conselho Tutelar que ouvirá o estudante e seus responsáveis para apurar as causas do sumiço e tomar as medidas cabíveis.