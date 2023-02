Jovem Daniele Loureiro, de 18 anos, está desaparecida há cerca de 50 dias, após ser vista saindo de casa, na companhia de um rapaz desconhecido, em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio - Arquivo da família

Jovem Daniele Loureiro, de 18 anos, está desaparecida há cerca de 50 dias, após ser vista saindo de casa, na companhia de um rapaz desconhecido, em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio Arquivo da família

Publicado 02/02/2023 17:27

Há cerca de 50 dias, familiares e amigos buscam, incessantemente, pelo paradeiro da jovem Daniele de Oliveira Loureiro, de 18 anos, que desapareceu após sair de casa, na companhia de um rapaz desconhecido, em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio. De acordo com a família, a jovem sofre de distúrbios psiquiátricos e saiu da residência sem informar aos avós, com quem foi morar após a morte da mãe.

Conforme relato de familiares, o sumiço ocorreu na noite do último dia 9 de dezembro, por volta das 20h. Na ocasião, preocupados com a demora no retorno à residência, a família iniciou as buscas na região e registrou o caso na 30ª DP (Marechal Hermes). Daniele vestia bermuda jeans e blusa amarela. Segundo a família, o suspeito, que teria se apresentado como namorado da jovem, ainda não foi identificado.

'Não vamos parar até encontrarmos a minha neta'

Segundo o avô, José Ferreira, de 65 anos, Daniele costumava sair de casa sozinha, mas, devido aos distúrbios, era monitorada pela família e jamais ficava por muito tempo fora da residência. Familiares e amigos continuam realizando buscas em ruas, hospitais, abrigos, clínicas psiquiátricas, além de afixar cartazes em praças e locais públicos da região. “Não sabemos o que ocorreu. Estamos exaustos e preocupados, mas não vamos parar até encontrarmos a minha neta”, disse, emocionado, o aposentado.

Investigações- O caso foi encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), que continua realizando diligências para encontrar o paradeiro da jovem e identificar o rapaz que estaria com ela no dia do sumiço. Imagens de câmeras de comércios e residências da região estão sendo analisadas.

Denúncias- Informações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177), à DDPA (2202-0338 / 2202-0337) ou ao Programa SOS Criança Desaparecida da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), que disponibiliza os contatos (2286-8337/98596-5296) e estar dando apoio psicossocial à família da jovem.