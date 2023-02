Irmãos Mateus e Pedro, de 12 e 11 anos, desapareceram, na tarde da última quarta-feira, após saírem de casa em direção a uma lan house, no Jacaré, na Zona Norte do Rio - Arquivo Pessoal

Irmãos Mateus e Pedro, de 12 e 11 anos, desapareceram, na tarde da última quarta-feira, após saírem de casa em direção a uma lan house, no Jacaré, na Zona Norte do Rio Arquivo Pessoal

Publicado 03/02/2023 13:41

Familiares e vizinhos buscam há dois dias pelo paradeiro dos irmãos Mateus Yan Queiroz de Castro, de 12 anos, e Pedro Augusto Queiroz de Castro, 11, que desapareceram, na tarde da última quarta-feira, quando seguiam para uma lan house, próximo de casa, no Jacaré, na Zona Norte do Rio.

De acordo com familiares, Mateus e Pedro saíram de casa, por volta das 15hs, com o consentimento dos pais, e R$4, que seriam usados para pagar o ingresso aos jogos. Contudo, diante da demora no retorno à residência, a família relatou que voltou à lan house e foi comunicada pelo responsável que os meninos não estiveram no estabelecimento.

As buscas aos meninos iniciaram no fim da noite de quarta-feira passada. Com apoio de amigos, familiares percorreram diversas ruas, adentraram comunidades e bairros vizinhos, além de abrigos e hospitais. Segundo a família, Mateus vestia short e camisa da cor azul e Pedro, short azul e camisa vermelha com detalhes azul. O caso foi registrado na Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) e está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar.

‘Só nos resta continuar as buscas’

“Eles não têm aparelho celular e, como, no dia, estavam solícitos e cumpriram com os afazeres domésticos, eu e minha mulher decidimos deixá-los ir à lan house. É próximo de casa. Lá, são queridos e vigiados pelos responsáveis. Para nossa surpresa, fomos informados que nem chegaram na loja. É muito triste olhar na casa e não ver os filhos. Estou me mantendo forte, mas está difícil. Só nos resta continuar as buscas”, disse o pai, o montador de móveis Felipe Castro, de 36 anos.



Informações- Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro dos meninos Mateus e Pedro pode fazer contato com o Disque-Denúncia (2253-1177), à DDPA 2202-0338 / 2202-0337) ou ao Programa SOS Criança Desaparecida da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), que disponibiliza os contatos (2286-8337/98596-5296) e presta apoio psicossocial à família.