Publicado 07/02/2023 18:40

Desaparecido desde a manhã de segunda-feira, o médico Victor Henrique Bueno da Fonseca, 27 anos, foi localizado por policias da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), nesta terça-feira, em um hotel, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

A localização cessa com a agonia de familiares e amigos, que buscavam o paradeiro do médico, que sumiu após sair de casa, em Copacabana, para trabalhar em uma unidade de saúde, na Rocinha, ambos na Zona Sul. Ele havia sido visto, pela última vez, saindo do elevador do prédio.

A polícia chegou ao paradeiro de Victor Henrique a partir da análise de imagens de câmeras de segurança. Após diligências, os agentes conseguiram descobrir que o médico havia se deslocado para a Barra da Tijuca, onde se hospedou em um hotel.

De acordo com a polícia, o médico foi encontrado desacordado e foi socorrido por uma ambulância para um hospital da região. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado. A investigação prossegue na DDPA para esclarecer os fatos.