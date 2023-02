Jane Pereira, de 28 anos, sumiu há 15 dias após sair de casa, em Seropédica, para encontrar um ex-namorado em um hotel, na Lapa, na Região Central do Rio - Arquivo Pessoal

Publicado 09/02/2023 14:24

Familiares e amigos buscam, há 15 dias, pelo paradeiro da recepcionista Jane Pereira de Souza Rosário, de 28 anos, que desapareceu após sair de casa, em Seropédica, na Região Metropolitana, para se encontrar com um ex-namorado, em um hotel, na Lapa, na Região Central do Rio. Jane usava um vestido preto e estava com o aparelho celular, que foi desligado.

De acordo com testemunhas, a recepcionista saiu de casa na manhã do último dia 25 de janeiro. A demora no retorno e a falta de contato levaram familiares a iniciarem as buscas. Conforme a família, o ex-namorado da recepcionista, que também foi seu antigo patrão no hotel e com quem ela tem um filho de 1 ano, disse não ter visto Jane e negou ter marcado o suposto encontro.

Uma atendente da padaria localizada no térreo do hotel disse ter visto a recepcionista, ainda no dia 25, lanchando no estabelecimento. Contudo, Jane teria sido vista, pela última vez, por um amigo, na madrugada do dia seguinte, em uma boate, na Lapa. Ele relatou à família que, em determinado momento, Jane o dispensou e não teve mais notícia dela.

O sumiço de Jane foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá) e encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que assumiu as investigações. As circunstâncias e motivação do sumiço ainda são desconhecidas. Segundo a família, as câmeras da boate estavam desligadas. A polícia, no entanto, analisa imagens captadas por circuitos de segurança de comércios da região, realiza diligências e está ouvindo testemunhas.

‘Minha filha estava feliz’

Mãe de dois filhos, de 10 e 1 ano, Jane estava tentando refazer a sua vida após deixar o trabalho no hotel, onde segundo a família, teria atuado por cerca de 2 anos. De acordo com a mãe, Jane retornou a Seropédica, sua cidade natal, há cerca de 4 meses, e decidiu trabalhar como design de sobrancelhas. “Minha filha estava feliz com o recomeço. Atendia a domicílio e a clientela estava aumentando. Não temos ideia do que ocorreu. Estamos aflitos pela falta de notícias. Nosso apelo é: quem tiver informações sobre a minha filha, por favor, avise às instituições competentes”, disse, emocionada, a dona de casa Luciana Freitas Pereira, de 46 anos.

Denúncias - Informações sobre o paradeiro da recepcionista Jane Pereira podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à DDPA ( 2202-0338 / 2202-0337), com garantias do sigilo e anonimato.