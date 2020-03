Referência na moda, Patricia Scaringella cria e-book para blogueiras

Há mais de oito anos gerando conteúdo nas redes sociais, Patricia Scaringella é especialista quando o assunto é moda. No seu Instagram, que já tem mais de 1 milhão de seguidores, a bela compartilha dicas de lifestyle, além das makes para as seguidores que querem arrasarem com o look perfeito.



Paty Scaringella tornou-se uma das maiores referências em moda. Recentemente seu Instagram atingiu a marca de um milhão de seguidores. Isso foi resultado de seu trabalho e conhecimento para gerar conteúdos de qualidade sobre moda e lifestyle, e de promover consultorias online e presencial sobre Marketing de Influência e Inteligência Digital.



“Hoje eu uso a #diquinhadapaty para divulgar todas as makes e produtos estéticos que uso. Sempre estou ligada em tudo que envolve saúde, bem-estar e qualidade de vida. Isso é muito importante quando temos um canal tão poderoso como o Instagram” diz Paty.



A publicitária também é autora do e-book “Manual da Blogueira de Sucesso”, onde traz informações sobre o início da sua trajetória como digital influencer e as dicas necessárias para aqueles que pretendem seguir nessa carreira.



“É importante gerar conteúdo entre marcas e pessoas. Isso dá mais credibilidade para a sua imagem e mostra sua preocupação em ser um reprodutor de informações de qualidade. São dicas preciosas que dou para quem tem interesse nesse mercado” finaliza.