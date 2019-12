Rafael Vitti passeia no shopping com a filha

Rio - Rafael Vitti aproveitou a manhã desta sexta-feira para passear com a filha, Clara Maria, em um shopping em São Conrado, na Zona Sul do Rio. O ator de 23 anos foi flagrado passeando com a menina pelos corredores do local. Clara Maria é fruto do casamento de Rafael Vitti com Tatá Werneck. A bebê nasceu no dia 23 de outubro.

Galeria de Fotos Rafael Vitti e a filha, Clara Maria Ag. News Rafael Vitti e a filha, Clara Maria Ag. News Rafael Vitti e a filha, Clara Maria Ag. News Rafael Vitti e a filha, Clara Maria Ag. News Rafael Vitti com a filha, Clara Maria Ag. News