Retrospectiva Música 2019: Confira os artistas que bombaram no ano

Rio - Na música, só deu eles em 2019, um ano bastante variado, e que consagrou carreiras cujo sucesso já vinha se definindo. E quem se deu melhor foi a turma que fez todo mundo dançar.

Iza é do mundo

A cantora, que ficou famosa há dois anos com o sucesso 'Pesadão', logo se tornou um ícone da música, do empoderamento e da diversidade. Coroou o êxito com uma apresentação para milhares de fãs no Rock In Rio, em que apresentou 'YoYo', da drag queen Gloria Groove, ao lado de um grupo enorme de dançarinos - destacando no centro uma "izinha" (a pequena Luara, de 9 anos, com visual igual à da cantora). E ela deu o primeiro passo rumo a uma carreira internacional: fez show em Nova York em outubro e lançou no dia 8 de novembro 'Evapora', single gravado ao lado da americana Ciara e do trio Major Lazer.

Para tocar no rádio

Anitta trouxe novidades em 2019. Lançou o álbum visual 'Kisses', fez um feat com ninguém menos que Madonna em 'Faz Gostoso', teve um sucesso que costuma ser mais associado à parceira Ludmilla ('Onda Diferente', que virou pivô de uma briga entre as duas), gravou com Marilia Mendonça ('Some Que Ele Vem Atrás') e fechou o ano com uma parceria com MC Cabelinho, 'Até o Céu'. Fez duas apresentações históricas: uma no Rock In Rio, e outra, gratuita, no Parque Madureira. Mas frequentou mais o jornalismo de celebridades, graças ao namoro com Pedro Scooby.

Na novela

Xande de Pilares mandou bem no ano que está acabando. A começar pelo fato de ter aparecido todas as noites na abertura do sucesso das 21h 'A Dona do Pedaço', da Globo, soltando a voz numa regravação de 'Tá Escrito', do repertório de seu ex-grupo, Revelação. Além disso, o sambista gravou DVD ao vivo, 'Xande nos Braços do Povo', em novembro no KM de Vantagens Hall. E pouco antes da gravação, dia 31 de outubro, deu o pontapé inicial em mais uma turnê pela Europa, abrindo com um show em Portugal.



Ludmilla vetada

A funkeira surpreendeu os fãs casando-se com a dançarina Brunna Gonçalves um dia após pedi-la em casamento. E seu mais recente single, 'Verdinha', causou polêmica pela alusão à maconha na letra ("eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama vendinha a um real"), e pelo fato de a cantora e suas dançarinas aparecerem fumando no meio de uma plantação de alface. O clipe chegou a ser censurado no YouTube, e depois liberado. Ludmilla também cantou no Rock In Rio e se desentendeu com Anitta por causa da autoria de 'Onda Diferente'.

Nota triste

No Carnaval, uma das músicas que 'pegaram' foi 'Jenifer', de Gabriel Diniz ("o nome dela é Jenifer/eu encontrei ela no Tinder"), ajudando a divulgar ainda mais o aplicativo de encontros e colocando em alta rotação um clipe em que a atriz Mariana Xavier interpretava a personagem-título. Gabriel, que vinha de outros hits, não teve tempo de aproveitar o sucesso: em maio, sofreu um acidente de avião e morreu com 28 anos. O cantor seguia para Maceió (Alagoas) para se encontrar com os pais e comemorar o aniversário da namorada. O avião caiu em Estância (Sergipe).

Pagode jovem

Dilsinho vinha de outros sucessos e consagrou-se em 2019. O cantor de pagode gravou dia 18 de dezembro um DVD no Recife, Pernambuco, e prosseguiu na união de estilos que tem marcado os lançamentos de artistas populares: convidou o grupo Atitude 67, Thiaguinho e a dupla sertaneja Henrique & Juliano. Sua 'Péssimo Negócio' ficou entre as mais tocadas de 2019 e, para coroar o sucesso, o artista foi surpreendido com o título de cantor do ano pelo Prêmio Multishow.

Ela é sapeca ela

Não há dúvida de que Lexa teve o melhor ano de sua carreira em 2019. A funkeira está fazendo bastante sucesso com 'Sapequinha' (fora 'Combatchy', gravada com Anitta, MC Rebecca e Luísa Sonza, e que subi aos primeiros lugares das plataformas digitais), fez uma turnê pela Europa entre oi fim de novembro e o começo de dezembro e ainda foi coroada rainha de bateria da Unidos da Tijuca. Outros lançamentos recentes da cantora, como 'Chama Ela', feita em parceria com Pedro Sampaio, e 'Apimentadíssima', ao lado de Dennis DJ, também bombaram.

Dupla da Gaiola

No funk carioca, eles comandaram: o caxiense Kevin O Chris surpreendeu os fãs ao aparecer no palco do Lollapalooza ao lado de Post Malone e fez sucesso internacional nas plataformas digitais com 'Ela é Do Tipo'. Em novembro, tornou-se o brasileiro mais ouvido do Spotify. E Rennan da Penha, ligado, como Kevin, ao popular Baile da Gaiola, saiu da prisão, conquistou prêmios, assinou com a Sony Music e já anunciou a gravação de um DVD, que será gravado no dia 14 de janeiro, no Espaço Hall, Barra da Tijuca.

Furacão louro

Luísa Sonza foi uma das cantoras que "fizeram" 2019. Foi neste ano que ela lançou o seu primeiro álbum solo: 'Pandora'. Foi convidada para participar da Dança dos Famosos, do 'Domingão do Faustão', e mesmo não tendo chegado à final, aparecer todos os domingos na telinha não é para qualquer um. E mais recentemente, teve o êxito de 'Combatchy', com Anitta, MC Rebecca e Lexa. Fora a parceria internacional com a boy band PrettyMuch, em 'The Weekend'.

'Mãerília'

Marília Mendonça deu à luz seu primeiro filho, Léo. Chegou a anunciar uma interrupção na carreira para cuidar da criança. Mas não ficou só nas notícias da vida pessoal e manteve a sofrência como um dos estilos mais ouvidos de 2019. Lançou o álbum ao vivo 'Todos os Cantos', ganhador do Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja. Estourou 'Todo Mundo Vai Sofrer' e ainda coneguiu sucesso como convidada de Anitta em 'Some Que Ele Vem Atrás'. Já anunciou sua volta aos palcos para 6 e 7 de março de 2020, no Espaço das Américas, em São Paulo

