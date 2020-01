Namorada de Gabriel Jesus mostra as curvas em dia de praia

Rio - A modelo Fernanda Queiroz, namorada do jogador Gabriel Jesus, fez o maior sucesso ao postar no Instagram, nesta terça-feira, uma foto em que aparece de biquíni na praia. "Cabelo de sal, pele de sol, alma de mar e sorrisão no rosto", escreveu na legenda da imagem.

Fernanda e Gabriel assumiram o namoro em setembro do ano passado. A modelo contou que conheceu o jogador pela internet. "Nos conhecemos pela internet e depois marcamos de sair, aí nunca mais nos desgrudamos", disse certa vez em resposta a um fã.

Fernanda tem 22 anos e mora em São Paulo. Gabriel Jesus também tem 22 anos e mora em Manchester, na Inglaterra, onde joga pelo Manchester City.