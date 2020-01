Gusttavo Lima bebe demais e revela vida sexual: 'Homem que não chupa é covarde'

São Paulo - No último domingo, Gusttavo Lima se empolgou durante um show, em João Pessoa, e acabou revelando um pouco do que faz em quatro paredes. Durante interação com os fãs, o sertanejo declarou: "O homem que não chupa o periquito, para mim, é um covarde".



"Lógico que tem alguns que não gostam, aí tudo bem e tudo certo. Mas o cara que quer fazer o negócio, mas não faz direito... Eu não acho legal", continuou Gusttavo Lima.



Em seguida, o sertanejo encerrou o discurso: "Estou brincando, gente! Eu bebi demais e estou falando besteira. É uma besteira verdadeira, mas eu falo porque o cachaceiro virou homem de família!". Apesar de o show ter acontecido há alguns dias, as imagens protagonizadas por Gusttavo Lima apenas ganharam repercussão recentemente. Assista ao vídeo.