Moacyr Luz lança álbum com Samba do Trabalhador

Rio - E lá se vão 15 anos desde que Moacyr Luz reuniu um grupo de amigos para uma roda de samba, à sombra de uma caramboleira, no mais improvável dos dias - era uma segunda-feira, no Clube Renascença, espaço fundado há quase 70 anos pela classe operária, em sua maioria trabalhadores negros, no coração do Andaraí, Zona Norte do Rio de Janeiro. Nascia o Samba do Trabalhador, que chega à idade de debutante consolidado como um dos mais importantes movimentos de resistência cultural do país. Depois de centenas de segundas-feiras e quilômetros rodados país afora, Moacyr Luz e Samba do Trabalhador lançam o álbum “Fazendo Samba”. O trabalho é o quinto disco do grupo, que também soma 3 DVDs ao vivo. A obra chega a todas as plataformas digitais com 16 faixas, 12 delas inéditas, e conta com as participações de Leci Brandão, João Bosco e Roberta Sá.

Resultado do encontro entre Moacyr Luz (voz e violão), Gabriel Cavalcante (voz e cavaquinho), Alexandre Marmita (voz e cavaquinho), Mingo Silva (voz e percussão), Nego Álvaro (voz e percussão), Luiz Augusto Guimarães (percussão), Nilson Visual (percussão), Junior de Oliveira (percussão) e Daniel Neves (percussão), em “Fazendo Samba”, o Samba do Trabalhador traz o mesmo calor e energia que o consagraram nas apresentações ao vivo, mas com a lapidação e apuro técnico de uma gravação em estúdio.



"Depois de 15 anos juntos, chegamos a um momento de amadurecimento harmônico e do nosso pensamento musical. Posso dizer que hoje somos um só organismo. Tocamos e pulsamos juntos, o entrosamento fica mais afinado a cada vez que nos encontramos, seja no Renascença, no estúdio, palcos e terreiros pelo país", aponta Moacyr Luz, que também assina a direção artística do álbum. Resultado do encontro entre Moacyr Luz (voz e violão), Gabriel Cavalcante (voz e cavaquinho), Alexandre Marmita (voz e cavaquinho), Mingo Silva (voz e percussão), Nego Álvaro (voz e percussão), Luiz Augusto Guimarães (percussão), Nilson Visual (percussão), Junior de Oliveira (percussão) e Daniel Neves (percussão), em "Fazendo Samba", o Samba do Trabalhador traz o mesmo calor e energia que o consagraram nas apresentações ao vivo, mas com a lapidação e apuro técnico de uma gravação em estúdio.

“A escolha do repertório se desenrolou naturalmente, reunindo canções nossas e parcerias inéditas com amigos e velhos conhecidos da música brasileira, além de quatro sucessos que já estão na boca do público, que agora ganham a nossa cara e uma pitada do que o público encontra nas nossas segundas-feiras sagradas”, afirma o bamba.