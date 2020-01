Horóscopo do dia: previsões para o dia 11 de janeiro de 2020

ÁRIES

O céu anuncia um sábado superanimado e cheio de novidades para você. Mas terá que segurar os gastos. Sinal verde para festas e passeios. A paixão está no ar e pode surpreender o seu coração.

TOURO

A lua fortalece sua ligação com a família e você vai querer passar mais tempo com os parentes. No romance, Marte vai deixar o clima quente e sedutor. Atração por ex pode ser irresistível.

GÊMEOS

O seu jeito alto astral vai encantar todo mundo ao seu redor. Sucesso absoluto para quem trabalha com comércio: use e abuse de todo seu poder de comunicação. Dica também vale nas paqueras.

CÂNCER

Bom momento para peneirar amizades e investir em quem realmente merece confiança. Invista na saúde e qualidade de vida. Dia de decisões a dois: vocês podem realizar sonho de consumo.

LEÃO

À tarde, pode ter atritos com um chefe ou ter que abrir mão de algo que planejou. Encare os desafios com paixão e otimismo e tudo ficará bem. Abuse do charme nas paqueras e no romance.

VIRGEM

Se você ainda vai trabalhar, procure ficar mais no seu canto. Concentre-se no que for essencial. Pode ter imprevistos numa viagem. Na união, aposte num programa só a dois e renda-se à paixão.

LIBRA

Pode ter alguma decepção com amigos à tarde, nada que uma conversa franca não possa resolver. Vida social agitada. Fase descontraída e parceira no romance. Boa sintonia com o par.

ESCORPIÃO

De olho no sucesso, você fará tudo que tiver ao seu alcance para se destacar no trabalho. Quem está livre escolherá a dedo os pretendentes. Se decidir conquistar alguém, alvo não vai escapar.

SAGITÁRIO

Bom astral para estudos e concursos. O trabalho pode ter alguns imprevistos, mas sua determinação dará conta do recado. Poder de sedução muito acentuado: escolha o alvo e tome a iniciativa.

CAPRICÓRNIO

Bom astral para concluir o que está pendente, para repaginar o visual ou dar uma geral em suas coisas. No seu campo sentimental, vai ser muito mais fácil chegar ao coração de quem você deseja.

AQUÁRIO

Nem pense em ficar sozinha hoje, pois é ao lado de pessoas queridas que vai aproveitar as melhores energias deste sábado. Na vida a dois, quanto mais companheirismo melhor ao casal.

PEIXES

Cuidado com os mal-entendidos, sobretudo a tarde. Reserve um tempo para cuidar da sua saúde e da alimentação. Seu charme poderá atrair alguém do trabalho ou alguém muito disputado.