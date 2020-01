Horóscopo do dia: previsões para 12 de janeiro de 2020

ÁRIES

Você vai lutar com unhas e dentes pelo que deseja e terá força de sobra para conquistar suas metas. Quem vive uma relação estável terá todo apoio do céu para investir num grande projeto do casal.

TOURO

Terá apoio de vários astros hoje para avançar nos estudos e aprender o que precisa. Também é um bom dia para viajar e rever pessoas que moram longe. A união pede novos estímulos: saia da rotina.

GÊMEOS

Que tal mexer nos seus guardados e doar o que não usa mais? Bom dia para aprofundar os laços com quem estima. Nos assuntos do coração, abuse da sensualidade para apimentar o romance.

CÂNCER

Que tal reunir os amigos e parentes num mesmo programa e se cercar de gente muito querida? No amor, desejo de encontrar sua alma gêmea e viver um relacionamento sério será ainda maior.

LEÃO

Sua saúde pode estar mais sensível. Aposte numa alimentação mais equilibrada e, se sentir que o corpo precisa de atenção, procure um médico. No amor, participe mais dos projetos do seu par.

VIRGEM

Bom dia para um passeio ao ar livre, para praticar esportes, um churrasquinho com amigos ou mesmo um sorvete com a turma. Na paquera, pessoas sérias e maduras vão atrair sua atenção: puxe papo.

LIBRA

Os astros vão deixar o seu signo mais caseiro hoje. Troque ideias com a família e ouça os conselhos de alguém mais experiente ou mais velho. A paquera pode ficar meio de lado neste domingo.

ESCORPIÃO

Bom astral para quem precisa ter uma conversa séria com alguém. Tenha cuidado para não querer impor as suas opiniões e certezas. A dois, saiba conciliar as suas vontades com os desejos do seu par.

SAGITÁRIO

Os astros estimulam você a cuidar melhor das suas coisas e valorizar tudo aquilo que conquistou com seu trabalho e dedicação. No seu romance, pegue leve com com cobranças e ciúme: dialogue.

CAPRICÓRNIO

Hoje, você só vai fazer o que tiver vontade e nada nem ninguém vai conseguir mudar isso. Pode se dedicar a um projeto pessoal. No romance, seja bastante maleável e resolva tudo com bons diálogos.

AQUÁRIO

Respeite seu desejo de se isolar e ficar quieta no seu canto hoje. Quem está livre pode se envolver em um romance secreto com alguém que já é comprometido: capriche totalmente na discrição.

PEIXES

Procure os amigos, especialmente aqueles mais antigos ou aqueles que sabem dar conselhos capazes de acalmar seu coração. Na união, valorize o companheirismo e planeje o futuro junto com o par.