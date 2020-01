Aos 19 anos, a cantora Maria supera obstáculos comemora estreia em 'Amor de Mãe'

Rio - Poderia ser facilmente um conto de fadas moderno carioca. A garota criada no subúrbio que enfrentou todo tipo de dificuldade. Ela já foi desacreditada, teve depressão, perdeu entrevista de emprego por causa de tiroteio e já cantou para ganhar R$ 30. Mas virou o jogo. Hoje, a artista é uma das principais apostas de uma gravadora, se apresentou duas vezes no último Rock in Rio, viajou a Nova York e está no ar na principal novela da Globo. Essa é Maria (@eumaria, no Instagram), de 19 anos, a Verena de 'Amor de Mãe', da Globo. Até os 17, a cantora e atriz morou na Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Norte do Rio. "Desde os 3 anos, eu falava para minha mãe para me levar em agência, sempre quis ser atriz. Comecei no teatro aos 7 e fiquei até os 14 anos", conta ela. Na novela de Manuela Dias, a personagem de Maria é casada com o salafrário Álvaro (Irandhir Santos). Depois de dar à luz Álvaro Jr., a jovem está com falta de libido, o que tem irritado muito o marido. "Recebo muitas mensagens de mulheres que se identificam com as cenas, várias delas dizem que, mesmo depois do resguardo, elas continuam com essa dificuldade (de falta de desejo). Elas falam que os homens não entendem e criam muita dificuldade no casamento por falta de parceria do pai", diz a atriz. DOIS LADOS DA MOEDA A carioca afirma que é muito importante abordar o sexo após a gestação. "Desde que somos novas, escutamos que casamento e maternidade são uma consequência. Mas, na verdade, é uma escolha e quando descobrimos isso faz muita diferença na nossa vida. O mesmo acontece quando entendemos que ser mãe e pai é um dom que nem todo mundo tem", destaca a cantora. "É importante mostrar a maternidade de uma forma não romantizada, em que encontramos dificuldades, problemas. Muitas vezes, isso não é passado de mãe para filho(a), só falam de coisa linda e maravilhosa, que realmente é, mas existe muita dificuldade também", frisa a artista. PATERNIDADE Ainda na trama, foi mostrado que Verena já foi amante de Genilson (Paulo Gabriel). Na internet, fãs começam a desconfiar da verdadeira paternidade do filho da jovem. "Não faço ideia, vivem me perguntando isso", desconversa, aos risos. "Nem sonhava da existência desse passado. A Manu (a autora da novela Manuela Dias) e o Zé (o diretor artístico José Luiz Villamarim) contaram bem por alto que ela tem um segredo por trás desse alto astral. O buraco é mais embaixo na novela inteira, muitos segredos e tramas interligadas", vibra.



Pausa estratégica na agenda

Para Maria, a autenticidade é uma das características que mais aproximam artista de personagem. "Esse jeito dela de chegar chegando também em qualquer lugar. O guarda-roupa está bem perto também. Tem ainda a maturidade, a responsabilidade desde muito nova", pontua. "Quando se é pobre, desde cedo você aprende sobre finança. Entende as coisas que nossos pais não podem nos dar, desde cedo vemos que temos que trabalhar. Com 15 anos, eu já estava cantando em bar e, com 17, sustentando uma casa", acrescenta.

Se você ainda não a ouviu cantar, provavelmente seu filho já. Só no projeto Poesia Acústica, coletivo de novos talentos do hip hop nacional, as duas músicas das quais Maria participa já foram ouvidas/visualizadas mais de 570 milhões de vezes ('Sobre Nós', com mais de 347 milhões; e 'Capricorniana', com 223 milhões). Isso fora os hits da artista. 'Toda Vez', por exemplo, tem mais de 4,5 milhões de visualizações.

"Eu optei por continuar sem fazer show, fico intercalando produção de novas músicas, trabalhos, aula de dança, canto. Quando for a hora certa, pretendo voltar com mais estrutura", conta ela.

