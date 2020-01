Gloria Perez critica série da Globo sobre goleiro Bruno

Rio - Uma tensão foi criada nos bastidores da Rede Globo. Tudo começou quando surgiram rumores sobre a produção de uma série sobre o assassinato de Eliza Samudio. Em novembro do ano passado, inclusive, a Globo comprou os direitos do livro-reportagem 'Indefensável — O goleiro Bruno e a História da Morte de Eliza Samudio', dos jornalistas Leslie Leitão, Paula Sarapu e Paulo Carvalho.

Mas, ao que parece, a produção não agradou à autora Gloria Perez, contratada da emissora. Ao ler as notícias sobre a série, Gloria postou no Twitter: "Oi?????!!! Só pode ser piada! E de mau gosto!".

Vale lembrar que, entre março de 2018 e julho do ano passado, a autora trabalhou como coordenadora do núcleo de criação de séries da Globo. A compra dos direitos do livro, no entanto, ocorreu depois da sua saída do cargo.

É importante destacar que Gloria Perez também passou por uma situação parecida há mais de 20 anos. Em 1992, sua filha, Daniella Perez, de 22 anos, foi brutalmente assassinada a punhaladas pelo colega de trabalho Guilherme de Pádua e por sua esposa, Paula Thomaz.

Especulações

De qualquer forma, como nada foi escrito ainda, o projeto sobre o caso do goleiro Bruno pode nem ter sido aprovado, como afirma a assessoria da Globo. "Compramos o direito, não só deste livro, mas de vários outros e de vários outros casos, pois existe o desejo de fazermos uma série sobre crimes. Não há, no entanto, nada desenvolvido, escrito, nem aprovado sobre nenhum dos casos possíveis", disse a emissora, em nota.

Mas, até o momento, o que se sabe é que a diretora Amora Mautner envolveu no projeto o roteirista Lucas Paraíso, responsável pela série 'Sob Pressão'.

Protagonista



Aliás, outra forte especulação é sobre a atriz que fará Eliza Samudio. Até o momento, Vanessa Giácomo é dada como certa para viver a vítima.

"Estamos começando a desenvolver o projeto que será escrito pelo Lucas Paraíso, que fez 'Sob Pressão', e pela cineasta Gabriela Amaral. Assim que for aprovada a primeira etapa, começaremos a pensar no elenco, mas a Vanessa Giácomo está desde a origem do projeto. Todos pensamos nela como Eliza", disse a diretora de TV ao colunista Leo Dias, do UOL.